Високий відсоток відмов у перевірках якості в Чеській Республіці

Інспекційна кампанія в Чеській Республіці, проведена Державною інспекцією сільського господарства та харчових продуктів (SZPI), виявила проблеми майже з половиною перевірених зразків оливкової олії.

Невелике тестування підтвердило, що оливкова олія першого віджиму та першого віджиму в різних країнах відповідає європейським стандартам якості та вимогам до маркування.

Результати викликали тривогу: вісім із 18 проб виявилися невідповідними. Сім із цих проб не були оливкова олія першого віджиму як зазначено на упаковці, але були нижчого сорту. Крім того, один зразок мав інші недоліки маркування.

Див також: Звинувачення в широкомасштабному шахрайстві викликало суперечки в Іспанії

Невідповідні зразки походили з Іспанії, Греції та Тунісу. SZPI повідомила владу в цих країнах про знахідки та наказала продавцям вилучити відповідні партії з ринку. Також відомство порушуватиме адміністративні справи у вигляді штрафів.

Ця перевірочна кампанія є частиною постійних зусиль SZPI щодо забезпечення відповідності харчових продуктів європейським стандартам. У 2023 році 67 відсотків оцінених зразків оливкової олії не пройшли перевірку, що вказує на незначне покращення рівня відповідності цього року.

У Чехії, де проживає майже 11 мільйонів людей, оливкова олія не виробляється. Згідно з даними Міжнародної ради з виробництва оливок, у 2,800/2023 врожайному році країна спожила 24 метричних тонн, що є найнижчим показником з 2003/04.

У 2023 році, останньому році, за який доступний повний набір даних, Європейський Союз провів 4,357 перевірок етикеток, виявивши 724 оливкові олії, які не відповідають вимогам ЄС.

Найвищий рівень невідповідності маркування було виявлено серед брендів оливкової олії першого віджиму в країнах, де вони не є виробниками: 124 із 472 зразків не відповідали маркетинговим стандартам ЄС, які забезпечують правильне найменування, зазначення походження та інформацію про зберігання.

Див також: Фальсифікована оливкова олія розпалює дебати щодо тестування на Північному Кіпрі

Оливкова олія першого віджиму з країн-виробників мала набагато нижчий рівень невідповідності – 492 з 3,299 зразків – тоді як інші сорти оливкової олії з країн-виробників і країн-невиробників не відповідав у 18 відсотках випадків.

ЄС також провів 3,023 перевірки категорії, виявивши 1,030 зразків, які не відповідали категорії.

Перевірка категорії гарантує, що оливкова олія відповідає вимогам якості для її сорту, і визначає чистоту. ЄС використовує перевірку категорій, щоб виявити випадки шахрайства. Серйозні порушення під час цих перевірок можуть призвести до вилучення продукту з ринку, штрафів для виробників або дистриб’юторів і судового переслідування в найкрайніших випадках.

Європейські органи влади виявили, що 37 відсотків зразків оливкової олії першого віджимання з країн-виробників і невиробників порушували правила ЄС. Країни-виробники відповідальні за 743 порушення з 2,036 зразків, тоді як країни-невиробники мали 125 порушень із 336 зразків.

Майже чверть інших зразків оливкової олії, проаналізованих ЄС, не відповідали вимогам щодо якості та чистоти, при цьому влада відзначила 162 з 651 зразка.