Виробники оливок у Герцеговині, південному регіоні Боснії та Герцеговини, запам’ятають 2024 рік своїми винятковими досягненнями.

"Ми навіть можемо сказати, що це стало історичним для нашого виробництва оливок і оливкової олії», — сказав Марко Іванкович, директор Федерального агро-середземноморського інституту (FZP) у Мостарі, найбільшому місті Герцеговини.

Виробники та офіційні особи в Герцеговині привітали кілька значних досягнень, зокрема створення Златне Капі Захищене найменування походження від Інституту інтелектуальної власності та Агентства з безпеки харчових продуктів країни.

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На листопад 20th, день до Всесвітній день маслин, країну також вітали як 21st Член Міжнародної оливкової ради (МОК).

Боснія і Герцеговина стала новим членом Міжнародної оливкової ради

"Для Боснії та Герцеговини, як країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу, членство в МОК передбачає гармонізацію внутрішнього законодавства з acquis ЄС [загальна сукупність законів] у цій сфері, що принесе користь як виробникам, так і споживачам оливкової олії, – сказала Весна Андре Заїмович, посол Боснії та Герцеговини в Іспанії.

"Як важливий крок у розвитку сталого та відповідального вирощування оливок, приєднання до МОК означає заохочення виробників можливістю експертної підтримки, доступом до грантів, кращими мережами та доступом до більш широкого ринку», – додала вона.

Заїмович також взяв участь у церемонії підняття прапора Боснії та Герцеговини як нового члена в штаб-квартирі МОК у Мадриді.

Церемонія відбулася в рамках 120-річчя радиth пленарне засідання, вед Виконавчий директор МОК Хайме Лілло та під керівництвом керівництва цієї організації, керівників аташе країн-членів та інших учасників пленарного засідання, дипломатичного персоналу посольства Боснії і Герцеговини в Мадриді.

Заімович також взяла участь у сесії, виступивши з промовою, в якій підкреслила численні переваги, які членство в МОК принесе виробникам і споживачам Боснії та Герцеговини.

Вона сказала, що країна пишається своєю різноманітністю, мультикультуралізмом і багатовіковим співіснуванням різних народів (хорватів, сербів і боснійців) і релігій (католицизму, православ’я та ісламу).

Вона також підкреслила, що країна характеризується природними ресурсами та біорізноманіттям, які сприяють вирощуванню різних культур.

"Те, чим ми особливо пишаємося, — це люди, які широко відомі своєю гостинністю та відкритими дверима для кожного», — сказав Заїмович. ​"Тому ми дуже раді відсвяткувати наше входження у світову родину виробників оливок і популяризацію оливкового дерева, яке, крім усього іншого, несе в собі символіку миру».

Разом із схваленням на національному рівні сертифікації PDO та вступом на посаду Оливкової ради виробники Герцеговини запам’ятають 2024 рік рекордним урожаєм оливок і високою якістю оливкової олії.

"Цього року оливкові дерева добре вродили, але врожайність олії дещо нижча, ніж у попередні роки через посуху в липні та серпні та дощі у вересні та жовтні, і становить від 12 до - відсотків», — сказав Іванкович.

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Виробництво оцінюється приблизно в 400,000 - літрів, і виробники також задоволені якістю, що підтверджено хімічними аналізами FZP та органолептичною оціночною групою.

Шістдесят відсотків із 243 проаналізованих зразків містили принаймні 250 міліграмів поліфеноли за літр, тобто відповідають Регламент ЄС 432/2012 про лікарські заяви для оливкових олій.

Регламент ЄС 432/2012 Регламент ЄС 432/2012 дозволяє виробникам оливкової олії стверджувати, що поліфеноли допомагають захистити ліпіди крові від окислювального стресу, за умови, що олія містить щонайменше п’ять міліграмів гідрокситирозолу та його похідних на 20 грамів.

"Олії з більшою кількістю поліфенолів також мають більше корисних властивостей», – сказав Іванкович.

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Він пояснив, як відбувався підйом оливкового виробництва в Герцеговині. Традиція сягає римських часів, про що свідчать залишки стародавнього млина у віллі Рустика Могорєло поблизу міста Чапліна.

Топоніми (назви, що походять від місцевостей) також свідчать про присутність оливок, наприклад поселення Масліне, також хорватське слово для оливи. Проте організоване вирощування почалося лише близько 15 років тому.

З тих пір 140,000 520 оливкових дерев було висаджено на 6,000 гектарах, що значно розширило - - оливкових дерев у країні.

Зараз у Герцеговині сім млинів. Крім постійного підвищення якості оливкової олії, однією зі стратегічних цілей є посадка 1,000 га оливкових дерев і виробництво мільйона літрів оливкова олія першого віджиму.

Зі свого боку, FZP допоміг організувати оливкових фермерів. Чотири роки тому Іванкович допоміг створити Герцеговинську асоціацію виробників олії та олив (HUUM), яка налічує понад 95 членів.

Рада директорів Герцеговинської асоціації олійників

FZP також допоміг організувати місцеві заходи про оливки та оливкову олію, щоб поінформувати споживачів про Середземноморська дієта і оливкова олія Користь для здоров'я.

"Згадані успіхи минулого року знаменують собою завершення великого етапу в загальному розвитку цієї галузі економіки», – сказав Іванкович.

Іванкович сказав, що заявка ЄС на Золоту Капі буде представлена ​​Брюсселю в 2025 році.

"Я дуже пишаюся тим, що оливкова олія першого віджиму Герцеговини отримала захищене найменування походження, що є історичним моментом для нашого регіону та оливкового виробництва», – сказала Даяна Дуймович, член ради директорів HUUM. ​"Ми особливо пишаємося знаком якості Zlatne Kapi PDO, який додатково підтверджує якість і автентичність нашого продукту».

"Той, хто цього року отримає штамп із торговою маркою Zlatne Kapi PDO, матиме доказ для всіх споживачів і покупців, що він отримує здорову оливкову олію в Герцеговині», – додав Раміз Займович, член ради директорів і співвласник Agroherc Organic Agriculture.

"Є олія першого віджиму, олія першого віджиму та герцеговинська оливкова олія, причому оливкова олія Герцеговини є найвищим рівнем, який продукт може досягти», – пожартував він.

HUUM також розробляє плани щодо проекту дороги для оливкової олії, розробленої як канал прямого продажу оливкової олії та інших місцевих продуктів.

Іванкович додав, що сектор повинен сприяти підвищенню якості оливкової олії, щоб збільшити споживання, яке зараз становить 0.40 літра на душу населення.

Він стверджував, що це можна зробити, збільшивши в чотири рази площу землі, призначеної для вирощування оливок, і підтримавши молодих фермерів, щоб заохотити їх інвестувати в сільськогосподарський бізнес.

Багато провідних виробників оливкової продукції країни оголосили про участь у 2025 році NYIOOC World Olive Oil Competition.

У 2023 році виробники з Герцеговини отримали рекордні чотири нагороди з п’яти заявок на конкурс. Минулого року лише один виробник подав зразок і отримав нагороду. З 2018 року герцеговські продюсери об’єдналися, щоб отримати 11 нагород із 12 заявок.