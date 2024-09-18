Виробники в Герцеговині святкують новий PDO

Оливники в Боснія і Герцеговина, країна на західних Балканах, святкує оголошення першого в країні Захищене позначення походження- сертифікований оливкова олія першого віджиму: Златне Капі Герцеговина.

Фермери та офіційні особи, які зробили внесок у створення PDO, відвідали спеціальну церемонію в Мостарі, найбільшому місті південного регіону Герцеговини.

Ми зосереджуємось на просуванні ЗОП «Златні Капі» та розвитку туризму, пов’язаного з оливковою олією, через такі проекти, як Дорога оливкової олії Герцеговини. - Йосип Матич, президент Герцеговинської асоціації виробників оливок і олії

Господарі підкреслили роль Сполучених Штатів, які через проект сталого туризму Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) працюють над захистом та просуванням унікальних кулінарних продуктів Боснії та Герцеговини.

У Мостарі відбулася церемонія відкриття Золотої Капі

"Знак автентичності для нас має велике значення. Наші масла тепер легше будуть йти на ринки. Вирощування оливок має майбутнє в Герцеговині; у нас є олії виняткової якості», – сказав Драган Муса, власник гаю з близько 900 оливкових дерев у Мілошевичах.

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Слова Муси підтримав Іван Мілас Муса, який також очікує цього року солідного врожаю та високоякісної олії.

"Захищене географічне зазначення має велике значення для всіх нинішніх і майбутніх виробників оливок, а бренд Zlatne kapi Herzegovina сприятиме регіональному та глобальному успіху», – сказав Мілас. ​"Ми можемо конкурувати зі світовими брендами, тому що де б ми не з’являлися, ми отримували нагороди».

Наприклад, Сімейна виноробня Шкегро був нагороджений на NYIOOC World Olive Oil Competition у кожному з останніх семи випусків конкурсу. У 2023 році виробники з Герцеговини разом виграли чотири нагороди з п’яти заявок.

Вирощування оливок у Герцеговині існувало століттями, починаючи з давніх знахідок біля Неуму, і інтенсифікувалося за останні 15 років.

За словами Марко Іванковича, директора Федерального агро-середземноморського інституту, тоді оливкових гаїв було лише 80 гектарів. Зараз регіон може похвалитися десятьма великими оливковими гаями та близько 800 сімейними фермами, які управляють 521 гектаром оливкових гаїв, виробляючи 380,000 - літрів оливкової олії на рік.

"У наступному середньостроковому періоді мета — вийти на площу в 1,000 га і подвоїти виробництво оливкової олії», — сказав Іванкович.

Марко Іванкович

У співпраці з агентством з безпеки харчових продуктів Боснії та Герцеговини USAID продовжує працювати над збільшенням кількості продуктів із захищеними географічними зазначеннями.

"Це визнання є новим підтвердженням багатства Герцеговини та її величезного потенціалу для розвитку туризму, що базується на автентичних продуктах та досвіді», – сказав Феджа Бегович, директор туристичного проекту USAID.

"Оливкова олія, як важливий елемент середземноморської культури та традицій, є не лише високоякісним харчовим продуктом, а й можливістю для подальшого розвитку гастрономічного туризму, який стає все більш привабливим для туристів, які шукають унікальних вражень», – додав він.

Бегович також підкреслив роль агентства з безпеки харчових продуктів у просуванні туризму та допомозі виробникам отримати захищені географічні зазначення.

"Продукція із захищеним найменуванням походження тісно пов’язана з місцем виробництва, оскільки вона повністю виробляється в певній географічній зоні з використанням місцевих навичок і сировини», – сказав директор агентства Джеміль Хайріч.

Якість цих продуктів безпосередньо залежить від природних факторів і людей цього регіону.

Герцеговинська оливкова олія з 2,000-літніми традиціями впізнається за пряними нотами, гірчинкою та фруктовими ароматами.

Йосип Матич, президент Герцеговинської асоціації виробників оливкової продукції та олії, переконаний, що оливкова олія в регіоні й надалі розвиватиметься.

Інші члени асоціації, які наполегливо працюють над збереженням оливкової олії першого віджиму з Герцеговини, особливо зі статусом PDO, думають так само.

"Наші цілі — створити нові оливкові гаї, зареєструвати оливкові гаї та підтримати технічні та освітні ініціативи», — сказав Матич. ​"Ми зосереджуємося на популяризації ЗОП «Златне Капі» та розвитку туризму з оливковою олією за допомогою таких проектів, як Дорога оливкової олії Герцеговини, які підтримують розвиток сільської місцевості та запобігають депопуляції сіл».