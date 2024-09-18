Виробники в Герцеговині святкують новий PDO

Місцева влада каже, що захищене найменування походження «Златне Капі» підвищить популярність місцевих оливкових олій і сприятиме розвитку туризму.
Оливники в Боснія і Герцеговина, країна на західних Балканах, святкує оголошення першого в країні Захищене позначення походження- сертифікований оливкова олія першого віджиму: Златне Капі Герцеговина.
Фермери та офіційні особи, які зробили внесок у створення PDO, відвідали спеціальну церемонію в Мостарі, найбільшому місті південного регіону Герцеговини.
Ми зосереджуємось на просуванні ЗОП «Златні Капі» та розвитку туризму, пов’язаного з оливковою олією, через такі проекти, як Дорога оливкової олії Герцеговини.
Господарі підкреслили роль Сполучених Штатів, які через проект сталого туризму Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) працюють над захистом та просуванням унікальних кулінарних продуктів Боснії та Герцеговини.
"Знак автентичності для нас має велике значення. Наші масла тепер легше будуть йти на ринки. Вирощування оливок має майбутнє в Герцеговині; у нас є олії виняткової якості», – сказав Драган Муса, власник гаю з близько 900 оливкових дерев у Мілошевичах.Див також:Рекордний урожай у Герцеговині віщує розширення оливкового виробництва
Слова Муси підтримав Іван Мілас Муса, який також очікує цього року солідного врожаю та високоякісної олії.
"Захищене географічне зазначення має велике значення для всіх нинішніх і майбутніх виробників оливок, а бренд Zlatne kapi Herzegovina сприятиме регіональному та глобальному успіху», – сказав Мілас. "Ми можемо конкурувати зі світовими брендами, тому що де б ми не з’являлися, ми отримували нагороди».
Наприклад, Сімейна виноробня Шкегро був нагороджений на NYIOOC World Olive Oil Competition у кожному з останніх семи випусків конкурсу. У 2023 році виробники з Герцеговини разом виграли чотири нагороди з п’яти заявок.
Вирощування оливок у Герцеговині існувало століттями, починаючи з давніх знахідок біля Неуму, і інтенсифікувалося за останні 15 років.
За словами Марко Іванковича, директора Федерального агро-середземноморського інституту, тоді оливкових гаїв було лише 80 гектарів. Зараз регіон може похвалитися десятьма великими оливковими гаями та близько 800 сімейними фермами, які управляють 521 гектаром оливкових гаїв, виробляючи 380,000 - літрів оливкової олії на рік.
"У наступному середньостроковому періоді мета — вийти на площу в 1,000 га і подвоїти виробництво оливкової олії», — сказав Іванкович.
У співпраці з агентством з безпеки харчових продуктів Боснії та Герцеговини USAID продовжує працювати над збільшенням кількості продуктів із захищеними географічними зазначеннями.
"Це визнання є новим підтвердженням багатства Герцеговини та її величезного потенціалу для розвитку туризму, що базується на автентичних продуктах та досвіді», – сказав Феджа Бегович, директор туристичного проекту USAID.
"Оливкова олія, як важливий елемент середземноморської культури та традицій, є не лише високоякісним харчовим продуктом, а й можливістю для подальшого розвитку гастрономічного туризму, який стає все більш привабливим для туристів, які шукають унікальних вражень», – додав він.
Бегович також підкреслив роль агентства з безпеки харчових продуктів у просуванні туризму та допомозі виробникам отримати захищені географічні зазначення.
"Продукція із захищеним найменуванням походження тісно пов’язана з місцем виробництва, оскільки вона повністю виробляється в певній географічній зоні з використанням місцевих навичок і сировини», – сказав директор агентства Джеміль Хайріч.
Якість цих продуктів безпосередньо залежить від природних факторів і людей цього регіону.
Герцеговинська оливкова олія з 2,000-літніми традиціями впізнається за пряними нотами, гірчинкою та фруктовими ароматами.
Йосип Матич, президент Герцеговинської асоціації виробників оливкової продукції та олії, переконаний, що оливкова олія в регіоні й надалі розвиватиметься.
Інші члени асоціації, які наполегливо працюють над збереженням оливкової олії першого віджиму з Герцеговини, особливо зі статусом PDO, думають так само.
"Наші цілі — створити нові оливкові гаї, зареєструвати оливкові гаї та підтримати технічні та освітні ініціативи», — сказав Матич. "Ми зосереджуємося на популяризації ЗОП «Златне Капі» та розвитку туризму з оливковою олією за допомогою таких проектів, як Дорога оливкової олії Герцеговини, які підтримують розвиток сільської місцевості та запобігають депопуляції сіл».