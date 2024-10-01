Європа посилює обмеження на вуглеводні в оливковій олії першого віджиму

Очікується, що цього року Європейська Комісія посилить правила, додатково обмежуючи кількість поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ), дозволених у первинному та оливкова олія першого віджиму.

ПАУ — це органічні сполуки, які, як відомо, викликають рак і шкідливі мутації у ссавців. Сполуки зустрічаються в природі та утворюються при спалюванні вугілля, нафти, природного газу, деревини, відходів і тютюну.

Чинні європейські норми обмежують кількість кількох ПАУ в оливковій олії менш ніж десятьма мікрограмами на грам. Для бенз(а)пірену, одного з найпоширеніших ПАУ, обмеження становить два мікрограми на грам.

В ідеалі оливкова олія першого віджиму не повинна містити ПАУ. Однак забруднення може статися або безпосередньо під час помелу, або опосередковано через вплив диму чи забруднення повітря на оливки.

Значним джерелом забруднення є обрізка дерев під час збирання оливок. Мастила, які використовуються в бензопилах, містять ПАУ.

PHA також містяться в хімікатах, які використовуються для виробництва джутових мішків, які спеціально розроблені для покращення довговічності та водонепроникності для транспортування оливок.

Асоціації фермерів закликають Європейську комісію поширювати більше інформації серед усіх фермерів і виробників оливок. Вони просять комісію надати офіційні вказівки щодо практик, які можуть спричинити введення ПАУ під час вирощування, збирання та екстракції.

ПАУ також можна знайти в промислових розчинниках. В результаті ​"оливкова олія з вичавків містить вищий вміст ПАУ, який у деяких випадках перевищує встановлені норми», – написали дослідники з італійського Університету Удіне в нещодавній вчитися.

Згідно з новими правилами, будь-яка оливкова олія першого віджиму, що містить ПАУ, вважається непридатною для споживання.

Отже, виробники будуть змушені продавати цю неякісну олію для біодизеля за ціною 0.80 євро за літр, що значно нижче, ніж 8 євро за літр для оливкової олії першого віджиму.

Хоча ситуація спонукала деяких фермерів переосмислити, дослідники вважають, що обмеження ще більше покращать громадську думку про якість оливкової олії.

"Що стосується нового регламенту ПАУ, я вважаю, що будь-яка ідея та правило, які можуть привести до кращого розуміння якості оливкової олії, є корисними для підвищення рівня задоволеності клієнтів на основі якості», — Мікеле Пізанте, голова відділу досліджень агрономії та рослинництва. і освітній центр при університеті Терамо, розповів Olive Oil Times.

Європейські країни, які виробляють оливкову олію, просять комісію відкласти нові правила до 2028 року. Однак залишається невідомим, чи задовольнить комісія це прохання.

Забруднення оливковою олією викликає серйозне занепокоєння в 27-членному блоці. Минулого року невеликий аналіз французьких брендів органічних і неорганічних оливкових олій показав, що 23 із 24 зразків були забруднені пластифікаторами і вуглеводні мінеральних нафт.

Дослідження, опубліковане Французьким національним інститутом споживачів, виявило у зразках сліди насичених мінеральною нафтою вуглеводнів і ароматичних вуглеводнів нафти. Відомо, що ці вуглеводні накопичуються в печінці та лімфатичній системі, потенційно призводячи до запалення.

Нова постанова є частиною постійних зусиль Європи щодо боротьби з забрудненням харчових продуктів.

У 2019 році Міжнародна оливкова рада (МОК) порадив Європейський Союз прийнятний рівень споживання потенційно канцерогенної сполуки 3-монохлорпропандіолу (ефіри 3-MCPD) у очищеній оливковій олії має бути встановлено на рівні 1.25 міліграма на кілограм.

Ця сполука зазвичай міститься в рослинних оліях, зокрема в оливкових вичавках і рафінованих оліях, тоді як в оливкових оліях першого віджиму вона відсутня через відсутність процесів рафінування.

У 2021 році європейська влада також обмежений кадмій у столових оливках і кулінарній олії. Цей крок був зроблений після того, як важкий метал, відомий канцероген, був виявлений в іспанських столових оливках і деяких ароматизованих італійських оливкових оліях.

Хоча деякі асоціації виробників виступають проти подальших обмежень з боку Брюсселя, резиденції Європейської комісії, є докази того, що вони працюють.

У Європейському Союзі 2022 р звітом щодо рівня пестицидів у харчових продуктах, опублікованого в квітні 2024 року, Європейське агентство з безпеки харчових продуктів заявило, що провело 1,805 тестів на 167-226 зразках оливкової олії першого віджиму, перевіряючи дев’ять різних хімічних сполук, які містяться в пестицидах. Не кожен зразок перевірявся на кожну хімічну речовину.

Було виявлено, що рівень пестицидів у тридцяти семи зразках оливкової олії першого віджиму був нижчим від максимально допустимого рівня залишків. Лише один зразок перевищив допустиму норму.

Для порівняння, EFSA знайшло чотири перевищення проб дозволений ліміт із 84 у його звіті за 2019 рік, а деякі рівні пестицидів були виявлені ще в 22 зразках.