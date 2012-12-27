Список бажань оливкових фермерів ЄС щодо змін

Виробники оливкової олії зміцнюють свої позиції в міру просування переговорів щодо майбутнього Європи Спільної сільськогосподарської політики (CAP) і план дій для сектора оливкової олії ЄС.

Хуан Корбалан, брюссельський делегат Іспанських агропродовольчих кооперативів, який головує в секції оливкової олії Європейської федерації фермерів Копа-Когека — говорив до Olive Oil Times про те, що найважливіше для фермерів.

За його словами, пріоритети включають збільшення впливу організацій виробників на переговорах у харчовій промисловості та капітальний ремонт у сфері контролю якості.

З останнім вони шукають деякі спірні заходи, в тому числі покладаючи на роздрібних продавців обов’язок забезпечити якість олії, яку вони мають, зазначеної на етикетці.

Відновлення балансу харчового ланцюга

Низькі доходи багатьох виробників оливок визнаються в проекті плану дій, оприлюдненому Європейською комісією в червні для коментарів.

Корбалан сказав, що збільшення концентрації виробників є важливим, якщо вони хочуть зміцнити свою владу в ланцюжку вартості продуктів харчування.

"Наприклад, в Іспанії, провідний світовий виробник оливкової олії, існує понад 1,000 підприємств-виробників (900 – кооперативи), але лише чотири компанії контролюють близько 40 відсотків (роздрібного) ринку».

Ці організації повинні активно продавати продукцію своїх членів, але для цього їм потрібна достатня маса. Потрібні стимули, щоб стимулювати злиття та розробляти інструменти, які допомагають фермерам додавати вартість.

За його словами, робота над цим ведеться в рамках переговорів про CAP.

Межа відповідальності за якість продукції

У жовтні в Іспанії піднявся галас, коли споживчий орган заявив, що провів тести купленого в магазині оливкова олія першого віджиму виявлено, що кожен третій був неправильно позначений. На свій захист деякі великі компанії з виробництва оливкової олії заявили, що їхня олія була екстра чистого, коли вона вийшла з їх рук, і вони поставили під сумнів валідність тестів групи споживачів, зокрема органолептичних результатів.

Корбалан сказав, що європейське законодавство слід змінити, щоб, коли оливкова олія підлягає перевірці, той, хто має оливкову олію на той момент, наприклад, магазин, повинен нести відповідальність.

реклама

"Ми хочемо, щоб той, хто тримає продукт, відповідав за його якість, як це відбувається згідно із законодавством про фрукти та овочі».

"Не той, хто продав його два роки тому, а хто його має зараз», – сказав він.

Панельний тест: перша класифікація має бути остаточною

Фермери також хочуть, щоб правила панельного тестування були узгоджені, щоб забезпечити послідовність у тому, як тест застосовується в Європі.

І після того, як оливкова олія була віднесена до категорії «Extra Virgin», цей результат повинен залишатися дійсним протягом усього терміну служби олії. Інше панельне тестування, проведене через два роки з іншим результатом, не повинно скасовувати його, сказав Корбалан.

Відповідаючи на запитання про необхідність захисту споживачів, він сказав, що вони теж виграють від таких заходів.

Нові інструменти

За його словами, контроль якості необхідно покращити та зробити уніфікованим як всередині ЄС, так і за його межами.

Є хороші торгові можливості в таких країнах, як Китай, Індія та США, ​"але для застосування нам потрібні ті самі правила, категорії та аналітичні інструменти».

Уряд Іспанії заявив, що вивчає нові інструменти для панельного тестування, зокрема a ​"хімічний датчик», який міг би доповнити або замінити його. Про це повідомили деякі галузеві джерела Olive Oil Times електронний ніс і форма спектрометрії оцінюються.

Корбалан сказав, що інструмент був запропонований і перебуває на експертизі, але він не зміг пояснити.

Маркування та категорії

Що стосується найкращі дати, у проекті плану дій зазначено, що чинне законодавство передбачає термін придатності етикеток, але не встановлює термін зберігання. Зазначається, що має бути вивчення змін в оливковій олії з часом і домовленість про метод оцінки.

Корбалан сказав, що стандартизація дат найкращого використання є важливою, ​"тому що одні продавці просять два роки, інші три, а деякі один рік».

Він сказав, що також потрібно знайти нову назву для роздрібного сорту під назвою ​"оливкова олія» — суміш оливкової олії першого віджиму та хімічно очищеної оливкової олії — тому що це дуже бентежить споживачів. Однак поки що сильного претендента на нову назву немає.

Ініціювати ціни на допомогу в приватному зберіганні

Зрозуміло, що зараз на рівні Європейського парламенту є консенсус щодо збільшення ініціювати ціни на Extra Virgin і оливкова олія (але не для lampante), закріпити ціни в основному законодавстві про оливкову олію та забезпечити швидку й автоматичну активацію.

Корбалан сказав, що останні заходи важливі, оскільки фермерам потрібна впевненість у тому, що як тільки ціни на виробництві опустяться, допомога буде автоматичною. ​"як це є в інших галузях, таких як масло» — замість на розсуд Комісії.

"Європейський парламент робить хорошу роботу, і ми віримо, що зрештою Європейська Рада та Комісія приймуть її позицію».

Тим не менш, виробники сподіваються, що парламент все-таки переконається в тому, щоб підвищити початкову ціну lampante, він сказав.

Досьє щодо відповідних аспектів майбутнього САП та плану дій все ще розглядаються комітетами Комісії та Парламенту.