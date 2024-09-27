Президент ЄС призначив нового комісара з питань сільського господарства

Німецький політик і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила склад нової Єврокомісії, новим комісаром з питань сільського господарства та продовольства призначено 42-річного люксембуржця Крістофа Гансена.

Комісія, головний виконавчий орган Європейського Союзу, складається з 27 комісарів, по одному від кожної з держав-членів блоку.

Хансен належить до консервативної правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП), найбільшої політичної групи в Європейському парламенті, до якої входять 188 депутатів з усіх країн ЄС.

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Він працював у Європейському парламенті з 2018 року, головним чином брав участь у розробці ключових законів ЄС, таких як Спільної сільськогосподарської політики (CAP) і правила блоку щодо вирубки лісів.

Очікується, що Хансен замінить поляка Януша Войцеховського, який обіймав посаду єврокомісара з питань сільського господарства протягом п’яти років під час першого терміну президентства фон дер Ляєн.

Войцеховський звільнив остання редакція CAP, набору правил блоку та схем субсидій для сільського господарства, який набув чинності в січні 2023 року.

Тим не менш, Європейські фермери націлені на суворі екологічні норми нової CAP для фермерів вимоги зеленого землеробства in демонстрації які відбулися по всьому континенту на початку 2024 року.

Виходець із сім’ї фермера з однієї з найменших держав-членів ЄС з обмеженою орною землею, Гансену доведеться відбудувати мости між Брюсселем і фермерами блоку після їхніх нещодавніх протестів.

Проте європейські фермери, здається, привернули велику увагу найбільшої політичної влади Брюсселя.

Правоцентристська ЄНП, політичний дом фон дер Ляєн і Хансена, охрестила себе ЄС ​"партія фермерів. Деякі з його членів регулярно закликають до справедливого доходу та зменшення бюрократії для європейських фермерів.

У своїй промові в парламенті в липні минулого року перед переобранням на другий мандат головою ЄС фон дер Ляєн сказала, що фермери ​"не слід примушувати” продавати свої ​"хороша їжа” нижче собівартості виробництва.

"Ми повинні посилити позиції фермерів у харчовому ланцюгу; їм потрібен доступ до більшого капіталу», – сказала вона.

У своєму місійному листі до Хансена після його призначення новим комісаром із сільського господарства фон дер Ляєн також доручила йому підготувати ​"бачення сільського господарства та продовольства» протягом перших 100 днів перебування на посаді, зосереджених на забезпеченні довгострокової конкурентоспроможності та стійкості сільськогосподарського та харчового сектору блоку.

Новий план також враховуватиме рекомендації звіту Стратегічного діалогу про сільське господарство та продовольство ЄС, складеного комісією у співпраці з 29 зацікавленими сторонами. У звіті закликають до переходу від виплат на основі гектарів до більш цільових виплат фермерам і більшої підтримки дрібних фермерів.

"Ви також забезпечите, щоб наша майбутня Спільна сільськогосподарська політика відповідала меті надання цільової підтримки фермерам, які її потребують найбільше, особливо дрібним фермерам», — написала фон дер Ляєн у своєму листі. ​"У всій своїй роботі ви дбатимете про те, щоб фермери мали справедливий і достатній дохід».

Відповідно до стандартної практики, усі нові призначені комісари пройдуть кілька слухань у парламентських комітетах, щоб отримати остаточне схвалення від Європейського парламенту. Далі парламент голосує щодо придатності нової комісії в цілому.

Очікується, що п'ятирічний термін повноважень нової команди фон дер Ляєн розпочнеться наприкінці листопада або на початку грудня цього року.