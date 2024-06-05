Відкриття нових сортів оливок в Італії стимулює розробку програми

Два раніше невідомі сорти олив були виявлені в Фрозіноне, провінція в центральній італійській області Лаціо.

Лабораторія Італійського національного дослідницького центру (CNR) протестувала кілька зразків дерев і підтвердила, що їх ДНК не відповідає жодному відомому сорту, зазначеному в базі даних IBBR-CNR в Перуджі.

Ми спробували оливкову олію, вироблену з цих дерев, разом із досвідченими дегустаторами та виявили, що якість справді цікава. Тому ми вже інвестували в їх розмноження. - П'єрлуїджі Турчетта, фермер, який займається виробництвом оливкової продукції Фрозіноне

База даних містить понад 5,000 генетичних профілів і репозиторій із понад 10,000 - зразків.

Аналіз CNR показав, що два нещодавно знайдених сорти можуть бути генетично пов’язані з сортами у Венето, північному італійському регіоні, зокрема сортом Favarol.

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"Це дерева, які виникли в нашому регіоні і процвітали тут протягом століть», — сказав П’єрлуїджі Турчетта, оливковий виробник, який відкрив нові сорти. Olive Oil Times.

Він додав, що відкриття його не здивувало. ​"Ми спеціально шукали місцеві сорти оливок у нашому регіоні, тому що підозрювали, що деякі дерева не належать до типових тут сортів», — сказав Турчетта. ​"Однак ми не могли бути впевнені».

"Ми вирішили направити чотири зразки до спеціалізованої лабораторії CNR», – додав він. ​"Два зразки показали унікальність принаймні деяких наших дерев».

Хоча потрібно ще кілька кроків, щоб офіційно включити ці сорти в офіційний список італійських сортів оливок, місцеві виробники сподіваються, що це відкриття може створити нову територію для виробництва сертифікованої оливкової олії.

Такі географічні зазначення є основоположними для сертифікації захищених географічних зазначень (PGI) Європейського Союзу, які пов’язують їжу з унікальною територією виробництва та підвищують цінність місцевих продуктів.

Нещодавно дослідники знайшли 21 раніше невідомий сорти оливок на Капрі, острів, усіяний оливковими деревами з давніх часів.

"Біорізноманіття оливкових дерев має значну цінність з екологічної точки зору», — сказав Томас Ватрано, дегустатор оливкової олії та агроном. ​"Він динамічно взаємодіє з усіма живими організмами на території, завдяки чому вона процвітає».

За словами Ватрано, оливкове дерево біорізноманіття має вирішальне значення під час зміни клімату. ​"Подивіться на південь Італії, де тривала нестача води щороку впливає на якість оливкової олії», – сказав він.

"Стародавні оливкові гаї в таких регіонах, як Калабрія, діють як охоронці цих територій і добре протистоять посусі, пропонуючи стратегію пом’якшення кліматичних змін», – додав Ватрано.

Дерева з високою адаптивністю до суворого клімату також можуть дати цінну інформацію щодо запобігання поширенню нових захворювань.

(Фото: П'єрлуїджі Турчетта)

"Середземноморський басейн є найбільшою зоною вирощування оливок у світі», – сказав Ватрано. ​"Ризикований вибір сортів для врожайності олії чи потреб ринку призвів до відмови від вітчизняних сортів на користь іноземних чи вітчизняних».

"Ця втрата біорізноманіття може змінити стратегії стійкості до нових патогенів або шкідників», – додав він.

Ватрано підкреслив, що відкриття нових сортів оливкових дерев в Італії триватиме.

"Італія зберігає близько 30 відсотків світової зародкової плазми оливок», – сказав він. ​"Кількість різновидів недооцінюється, оскільки невідомі особини часто виявляються за допомогою сучасних методів молекулярної біології».

За словами Турчетти, нещодавно знайдені сорти можуть дати значні результати для виробників оливок.

"Ми спробували оливкову олію, вироблену з цих дерев, разом із досвідченими дегустаторами та виявили, що якість справді цікава», — сказав він. ​"Тому ми вже інвестували в їх розмноження».

"Зараз ми висаджуємо сотні дерев, по 600 молодих оливкових дерев для кожного сорту», ​​– додав Турчетта.

Turchetta також розробляє мобільний додаток за допомогою штучного інтелекту для швидкої ідентифікації конкретних сортів.

"З командою молодих програмістів ми розробили додаток, який може ідентифікувати оливкові дерева», — сказав він. Це може вказувати, наприклад, ​"це оливкове дерево здається Leccino з рівнем достовірності, скажімо, 80 відсотків».

Хоча для повних результатів необхідний молекулярно-генетичний аналіз, Турчетта сказав, що додаток відповідає на поширене питання серед оливкових виробників.

"Бета-версія програми Olivamea App доступна для Android, а незабаром з’явиться версія для iPhone, офіційний запуск якої запланований на 21 червня.st," він сказав.