Італійські карабінери розкрили широко поширену мережу підробок оливкової олії в Черіньйола, Апулія, що стало однією з наймасштабніших операцій такого роду за останні роки.

Оперативники відділу боротьби з фальсифікацією та охорони здоров’я карабінерів провели обшук у семи місцевих жителів і виявили 71 тонну маслянистих речовин, 623 літри хлорофілу та обладнання для незаконного виробництва великої кількості продуктів, схожих на оливкову олію.

Команда поліцейська операція Координувався прокуратурою Фоджії та брав участь у кількох провінціях по всій країні.

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Розслідування почалося у вересні минулого року і нещодавно дозволило NAS ідентифікувати та вилучити майже 42 тонни фальсифікованої нафти.

Велика частина цієї речовини була готова до продажу. Іноді його вже розливали в пляшки та надавали ланцюгу постачання сільськогосподарської продукції, помилково позначаючи як італійський оливкова олія першого віджиму.

З роками лихо підробки оливкової олії спричинило зростання обсягу наукових досліджень, які досліджують, як виникає підробка, і методи виявлення фальсифікованих продуктів.

Фальсифікатори іноді додають хлорофіл і бета-каротин в олію з насіння, щоб імітувати колір оливкової олії першого віджиму.

Поверхневий аналіз цих підроблених продуктів може не виявити шахрайства, оскільки до суміші часто додають низькоякісні оливкові олії.

Як наслідок, правоохоронні органи застосовують високодосконалі методи, в т.ч спектроскопія, хроматографія і навіть тестування ДНК.

За словами Дженнаро Сіколо, президента Italia Olivicola, розслідування NAS підкреслює здатність італійських правоохоронних органів ефективно боротися з харчовими злочинами.

"Операція карабінерів проти підробленої оливкової олії першого віджиму та олії, забарвленої хлорофілом, є яскравим прикладом відмінного функціонування системи контролю проти харчового шахрайства», – сказав він.

Сіколо підкреслив важливість таких операцій, враховуючи високу вартість виробництва оливкової олії в Апулії.

З його 60 мільйонами оливкових дерев і численними нагород виробників оливкової олії, Апулія є найбільшим виробничим регіоном Італії, на який припадає приблизно половина національного виробництва.

За словами Сіколо, завдання полягає в тому, щоб підвищити обізнаність споживачів про якість і Користь для здоров'я високоякісної оливкової олії першого віджиму, тому дешевші олії з меншою кількістю гарантій для здоров’я є менш популярними.

Про це попередила Італійська асоціація харчової олії (Assitol). ​"справжньою проблемою є репутаційна шкода переважній більшості компаній, які працюють правильно».

Про це зазначила Анна Кейн, президент групи оливкової олії Assitol ​"наш сектор є одним із найбільш контрольованих секторів, насамперед завдяки SIAN, національній телематичній системі, яка відстежує потік нафти, що надходить і виходить з Італії».

"Крім того, вісім різних органів громадського контролю контролюють олії, що продаються на полицях», – додала вона.

За даними Assitol, однією з причин продовження шахрайства є низька обізнаність споживачів щодо оливкової олії першого віджиму.

"Той факт, що дилери під прилавком, такі як ті, що були виявлені в Cerignola, все ще знаходять покупців на ринку, показує, наскільки мало цінний цей надзвичайний продукт», — сказав Кейн. ​"Це ще одна причина популяризувати його знання в Італії та в усьому світі та всіляко підтримувати його захист».

Після конфіскації підроблених олій і ЦРУ, і Coldiretti, асоціація фермерів, наголосили на важливості виробництва сертифікованої оливкової олії як безпечної гавані для споживачів.

Вони послалися на санкції Євросоюзу Захищене позначення походження (PDO) і Захищене географічне зазначення (PGI), які пов’язують традиційно вироблені продукти харчування та напої з певними регіонами та сортами.

"Продовжую звертатися до споживачів: купуйте оливкову олію першого віджиму PDO та PGI. Щоб отримати таке визнання, оливкова олія першого віджиму PDO та PGI повинна відповідати точним і суворим правилам, які засвідчують їх високу якість і здоров’я», — сказав Сіколо.

Альфонсо Кавалло, президент Coldiretti Puglia, сказав, що правоохоронні органи мають вирішальне значення для захисту здоров’я споживачів.

"Шахрайство з продуктами харчування є особливо ненависним злочином, оскільки воно ставить під загрозу здоров’я людей, ґрунтується на обмані та вражає в першу чергу тих з обмеженими фінансовими можливостями, які змушені вдаватися до недорогих продуктів харчування», – сказав він.

Це не перший випадок, коли італійські правоохоронні органи викривають значні незаконні операції, спрямовані на підробку оливкової олії. У грудні влада Італії та Іспанії вилучено 260,000 тис. л фальсифікованої оливкової олії та затримали 11 осіб під час скоординованих рейдів.

Однак експерти попереджають, що поєднання низького виробництва за останні два врожайних роки, скорочення запасів оливкової олії та високих цін створило сприятливі умови для злочинних організацій для здійснення шахрайства з оливковою олією.