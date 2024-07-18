Незважаючи на падіння цін у країні походження, роздрібні ціни на оливкову олію залишаються високими

Високий ціни на оливкову олію привернули увагу громадськості по всій Європі.

Згідно з даними Європейської комісії, середні роздрібні ціни на оливкову олію в 27 країнах-членах Європейського Союзу були на 45 відсотків вищими в червні 2024 року, ніж у попередньому році. Для порівняння, середні ціни на продукти харчування зросли на 1.3 відсотка за цей період, тоді як ширша категорія жирів і олії зросла на 13 відсотків.

Тим часом дані системи відстеження цін, опубліковані у квітні британським виданням The Grocer, показують, що середня вартість марок оливкової олії з білими етикетками в найбільших супермаркетах країни досягла 7.38 фунтів стерлінгів (8.60 євро) за літр, що на 42 відсотки більше. порівняно з квітнем 2023р.

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Подальші дані Міжнародного валютного фонду відслідковують товарні показники, визначені найбільшим експортером, показують, що ціни на оливкову олію становили 9,157 доларів (8,530 євро) за тонну в червні, що на 27 відсотків вище минулого року.

Зростання цін на оливкову олію викликано двома послідовними поганими врожаями в Середземноморському басейні, особливо в Іспанії, у поєднанні зі стійким попитом.

Хоча деякі аналітики стурбовані тим, що високі ціни на оливкову олію можуть нагадувати регресивні податки, непропорційно впливаючи на домогосподарства з низькими доходами, Ліза Пальєтті, економіст Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), заперечує цю думку.

"Термін ​"«регресивний податок» має значну політичну та соціальну вагу, тому було б продуктивніше зосередитися на загальному впливі, а не розглядати його як проблему регресивного оподаткування», — сказала вона. Olive Oil Times. ​"Аналіз споживання на душу населення по відношенню до рівня доходу може дати цінну інформацію».

"Розуміння розподілу впливу зростання цін на групи з різними доходами має вирішальне значення для визначення того, чи є воно регресивним податком», – сказав Пальєті. ​"Якщо підвищення цін на оливкову олію непропорційно вплине на людей з низькими доходами, воно може бути регресивним».

"Однак, якщо зростання ціни є наслідком факторів, які однаково впливають на всі рівні доходів, наприклад глобального дефіциту оливкової олії, це можна вважати не регресивним податком, а загальним зростанням вартості життя», – додала вона. ​"Я вважаю, що це сталося на всіх рівнях і вплинуло на всі рівні доходів».

Деякі уряди вжили заходів для пом’якшення впливу дорогої оливкової олії на домогосподарства.

Влада в Росії Туреччина та Марокко запровадив заборону на експорт оптом, щоб збільшити внутрішні пропозиції оливкової олії та сприяти експорту індивідуально упакованого олії, який має вищі ціни. Однак у виробників і споживачів в обох країнах є поставив під сумнів ефективність цих заходів.

Тим часом уряд Тунісу оголосив планує обмежити ціну оливкової олії на внутрішньому ринку за 15 туніських динарів (4.45 євро) за літр у грудні та поставив 10,500 - літрів оливкова олія першого віджиму для цієї ініціативи.

Однак деякі споживачі мають заперечив ефективність цих зусиль і стверджував, що вони не виконуються належним чином.

В Іспанії влада застосувала інший підхід, скасування податку на додану вартість, схожий на податок з продажів, з оливкової олії та інших кухонних продуктів, щоб допомогти домогосподарствам впоратися зі зростанням вартості життя.

Це рішення було прийнято у відповідь на підвищення цін на оливкову олію великими роздрібними мережами, що викликало розчарування та протести серед іспанців, які активно споживають цей інгредієнт.

Хоча ціни на оливкову олію в Іспанії впали на 25 відсотків від рекордно високих рівнів, досягнутих у середині січня, роздрібні ціни не наслідували їх прикладу.

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В основному це пов’язано з переважаючою динамікою ринку. Багато роздрібних торговців придбали оливкову олію, яку вони наразі продавали, у період з листопада 2023 року по січень 2024 року, коли вихідні ціни наближалися до свого рекордного рівня.

У результаті їм потрібно продавати оливкову олію з вищою націнкою, щоб отримати прибуток, навіть якщо ціни на місці походження впали.

Іншими причинами високих роздрібних цін є страхування компаній від потенційних втрат від іншого поганого врожаю та спекуляції компаній, які купують оливкову олію та зберігають її, перш ніж пізніше перепродати за вищою ціною.

Оскільки роздрібні ціни залишаються високими, споживачі можуть зменшити споживання або переходити на більш дешеві альтернативи. Це може зменшити попит, знизивши роздрібні ціни в міру адаптації ринку.

Зміни світового попиту на оливкову олію також можуть вплинути на ціни на оливкову олію в європейській роздрібній торгівлі.

Оскільки апетит до оливкової олії зростає на нетрадиційних ринках, виробники та експортери перенаправлятимуть більше своєї продукції туди, де вони зазвичай можуть стягувати вищі ціни, залишаючи менше для традиційних ринків.

"Важливо визнати, що на нетрадиційні країни-виробники оливкової олії, за межами ЄС, тепер припадає більша частка загального споживання оливкової олії», – сказав Пальєті. ​"Виробники та дистриб’ютори повинні прийняти виклик диференціації продукції та розвитку ринку, особливо для тих оливкових олій, які продаються на основі якості, а не ціни».

"Хоча кожен ринок і ніша унікальні, виробникам може знадобитися адаптувати свої стратегії до нових ринків», – додала вона. ​"Без зусиль щодо розвитку ринку може бути вищий ступінь цінової еластичності попиту, а нетрадиційні ринки можуть мати більший потенціал зростання в майбутньому».

Споживчі агентства, такі як Іспанська організація споживачів і користувачів (OCU), некомерційна організація, що наглядає за споживчими цінами, запропонували цінні поради щодо економічно ефективних методів придбання оливкової олії без шкоди для її переваг.

Рекомендації включають купівлю більших форматів (що зменшує ціну за одиницю), належне зберігання оливкової олії, щоб вона тривала якомога довше, використання акційних знижок, зменшення кількості, що використовується для кожного приготування, та підтримку місцевих виробників.

Paglieti рекомендує купувати різні сорти оливкової олії для різних цілей. Наприклад, зберігайте дорогу пляшку оливкової олії першого віджиму для приготування таких страв, як салати, а використовуйте для пасерування та випікання.

"Високоякісну фруктову олію, яка має сильну приправну силу та виразні сенсорні характеристики, можна використовувати в менших кількостях і зарезервувати для особливих випадків або особливих страв, тим самим зменшуючи економічний вплив, оскільки воно, як правило, дорожче», — сказала вона.

"Більш звичайні та менш дорогі олії першого віджиму можна використовувати для приготування їжі та як основу для страв», – додав Пальєтті. ​"Інша пропозиція полягає в тому, щоб купувати менші упаковки високоякісних продуктів, щоб зменшити суму в касі та забезпечити високу ротацію запасів, враховуючи, що ці продукти споживаються в менших кількостях».