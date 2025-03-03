Deoleo втратив майже 1 мільярд євро доходу

Високі ціни сприяли тому, що найбільший у світі розливник оливкової олії повідомив про 996 мільйонів євро доходу від продажів у 2024 році, що на 19 відсотків більше, ніж у попередньому році.

Однак її річний звіт показує, що минулого року Deoleo втратила 54.5 млн євро проти 34.3 млн євро у 2023 році.

Чиновники посилалися на дані компанії поточні юридичні проблеми, включаючи судовий процес, з яким зіткнулася італійська дочірня компанія Carapelli Firenze, як головну причину збитків.

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На підставі двох несприятливих судових рішень компанія заявила, що виділить 64.7 мільйона євро для сплати податків і штрафів, якщо рішення залишаться в силі. Деолео чекає, поки Верховний суд Італії вирішить, чи братися до розгляду справи.

Суперечка виникла через законний маневр, використаний Карапеллі для імпорту оливкової олії через швейцарську дочірню компанію. Згодом олію розливали в Італії та реекспортували за межі ЄС.

Швейцарія не є державою-членом, але має угоду про вільну торгівлю з ЄС

У Deoleo заявили, що розуміють, що ця практика підпадає під виключення з європейського митного законодавства, що дозволяє їй уникати сплати тарифів на імпорт оливкової олії. Однак італійські митники не погодилися з цим і відкрили справу проти Карапеллі в 2014 році.

Фінансовий директор Deoleo Енріке Вайкерт сказав, що митні органи Італії запросили перший платіж у лютому.

"Результат за рік дуже негативний, але 90 відсотків цього результату пов’язано з резервом, який ми створили для судових процесів в Італії», — сказав він журналістам під час телефонної конференції, додавши, що компанія ​"дуже вагомі аргументи», якщо Верховний суд вирішить слухати справу.

Віддаляючись від юридичних питань, Вайкерт описав 2024 рік як ​"важко і складно».

На початку року компанії було важко постачати оливкову олію, оскільки запаси оливкової олії впали майже до нуля після другої поспіль поганий урожай через Іспанію та Середземне море.

У другій половині року компанія зазнала стабільного впливу зниження цін оскільки багато країн регіону готувалися до відновлення врожаю.

За словами Вайкерта, у 2024 році споживання оливкової олії впало на вісім відсотків в Іспанії та Сполучених Штатах і на два відсотки в Італії.

Проте компанія зазначила, що бізнес все ще є сильним, вказавши на 33.4-відсоткове збільшення показника EBITDA, який досяг - мільйона євро. EBITDA — це показник ефективності, який допомагає оцінити, скільки прибутку отримує компанія від своєї основної діяльності.

Вайкерт додав, що компанія досягла мети валової одиниці маржі в 0.69 євро за літр завдяки ​"ефективний» переклад цін на сировину на ціни реалізації.

Компанія також навела кілька інших позитивних фінансових показників, включаючи чотиривідсоткове зменшення чистого фінансового боргу, збільшення грошової позиції на 72 відсотки та зобов’язуючу угоду про рефінансування боргу на 160 мільйонів євро в червні.

На тлі поновлені тарифні загрози Президент Сполучених Штатів Дональд Дж. Трамп, підкреслив Вайкерт Важливість ринку США до компанії.

Він сказав, що близько 38 відсотків EBITDA компанії генерується в США. Він підкреслив, що підвищення тарифів ​"лише змусить американського споживача платити більше за здоровий продукт із Середземноморського басейну».

Deoleo вже розглянув способи мінімізації впливу потенційних тарифів, таких як ​"створення додаткової запасної подушки» і, можливо ​"розлив локально в Сполучених Штатах».