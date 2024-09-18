Danone, французький багатонаціональний виробник харчових продуктів і один із перших користувачів Nutri оцінка, оголосив, що значно скоротить використання французької системи маркування на передній частині упаковки (FOPL).

Після останнього оновлення алгоритму Nutri-Score французька харчова корпорація видаляє FOPL зі своїх питних молочних і рослинних продуктів.

Ми не згодні з переглядом алгоритму. Ця розробка дає хибне уявлення про поживну та функціональну якість питних молочних і рослинних продуктів. - Данон,

FOPL у стилі світлофора використовує комбінацію п’яти узгоджених кольорів і літер, щоб оцінити, наскільки здоровий упакований харчовий продукт на основі вмісту жиру, цукру, солі та калорій на порцію 100 грамів або мілілітрів. The ​"Зелений A» вказує на найздоровіший варіант, і ​"Червоний Е» позначає найменш поживний продукт.

Нова версія Nutri-Score перекласифікувала питні молочні та рослинні продукти із загальної категорії продуктів харчування до категорії напоїв.

Ця зміна вплинула на оцінку продуктів, оскільки алгоритм застосовує різні показники залежно від категорії, до якої внесено продукти.

У цій категорії такі продукти, як незбиране молоко, були понижені ​"B” до ​"C” через вміст жиру.

Після перемикання рейтинги деяких із цих продуктів впали з ​"A” або ​"B” до мінімуму ​"D” або ​"E», залежно від вмісту цукру або поживного впливу альтернативних підсолоджувачів.

Показники Nutri-Score також враховують функцію: у той час як твердий йогурт класифікується як їжа, яку зазвичай їдять під час їжі, питний йогурт класифікується як напій, який, як передбачається, вживається поза їжею.

Вода є єдиним напоєм у категорії напоїв, який підтримує a ​"Класифікація Green A».

"Ми не згодні з переглядом алгоритму», – повідомили в Danone Olive Oil Times. ​"Ця розробка дає хибне уявлення про поживну та функціональну якість питних молочних і рослинних продуктів, що не відповідає дієтичним рекомендаціям щодо харчових продуктів у Європі».

Деякі з цих продуктів можуть містити від 10 до 13 грамів цукру на 100 мілілітрів, але були неправильно класифіковані як ​ " A' або ​ " B' з методом розрахунку для звичайних харчових продуктів, які використовувалися спочатку - Nutri-Score,

Danone видаляє інформацію Nutri-Score від кількох популярних брендів, таких як Actimel, High Pro, Danino, Danone та Activia.

Промоутери Nutri-Score категорично не погодилися з рішенням компанії.

"Вміст цукру в цих напоях – питних йогуртах, підсолоджених молочних напоях (ароматизованому молоці) і напоях рослинного походження (зокрема, соєвих, мигдальних, вівсяних, рисових тощо) – значно відрізняється між версіями продукту без цукру та дуже солодкими. », - пишуть організатори Nutri-Score у своєму блозі.

"Деякі з цих продуктів можуть містити від 10 до 13 грамів цукру на 100 мілілітрів (тобто такий самий рівень, як і газовані напої), але були неправильно класифіковані як ​"A' або ​"B' з методом розрахунку для звичайних харчових продуктів, які використовувалися спочатку», - додали вони.

Підхід Danone до Nutri-Score може продовжувати розвиватися.

"Ми також вивчаємо вплив цього відкликання на інші наші референтні продукти та працюємо з усіма зацікавленими сторонами на кожному ринку, де ми працюємо, щоб визначити найкраще рішення», – заявили в компанії.

Оновлення Nutri-Score було оголошено минулого року після дворічного перегляду науковим комітетом, який контролює FOPL.

Етикетка Nutri-Score

Серед багатьох продуктів, на які впливає огляд, також оновив усі оливкові олії від ​"Жовтий C” до ​"Світло-зелений B.»

Організатори FOPL підкреслили, що періодичні перегляди алгоритму були заплановані та очікувані з моменту його дебюту.

"Харчовий логотип, яким би він не був, повинен регулярно переглядатися на основі наукового прогресу… розвитку ринку… досвіду його впровадження», — написали вони.

Дистанціювавшись від Nutri-Score, Danone також закликав прийняти в Європейському Союзі ​"гармонізовану інтерпретаційну систему інформації про харчування, яка принесе користь усім європейським споживачам».

Nutri-Score прийнято в шести країнах ЄС (Франція, Бельгія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди, Іспанія та Португалія) та Швейцарії.

Це впровадження є добровільним, тобто виробники харчових продуктів можуть вільно вибирати, чи застосовувати логотип на своїх упаковках.

Кілька країн виступають проти запровадження Nutri-Score як загальноєвропейського FOPL, а минулого року румунський споживач watchdog офіційно заборонив виробники харчових продуктів від відображення французького FOPL на своїх упаковках.

Два роки тому італійський антитрест владою заборонено використання FOPL французького походження на різних видах їжі.