Бетон і вода руйнують найстаріше оливкове дерево в Чорногорії

Поблизу Ульциня та Бара на узбережжі Чорногорії більше 50 оливкових дерев мають вік щонайменше 500 років.

Найстаріший є Стара Олива в Мировиці. За словами вчених з факультету лісового господарства Стамбульського університету, дереву приблизно 2,247 років, що робить його одним із трьох найстаріших дерев у Середземноморському басейні.

Боїмося, що дерево може не вижити. - Чазім Алкович, президент Асоціації оливників Бара

"У нас немає нічого важливішого, нічого ціннішого і давнішого за нього», — сказав Гойко Кастратович під час лекції про культурну спадщину Чорногорії.

Чазім Алкович, президент Асоціації виробників оливок Бару, погоджується, і він не міг приховати свого занепокоєння, коли дізнався, що гілки на найстарішій частині дерева почали всихати. ​"Ми боїмося, що дерево може не вижити», – сказав він.

Джазім Алкович, президент Барської асоціації виробників оливок

Першими тривожні зміни помітили працівники місцевого будинку культури, які утримують парк, у якому стоїть дерево. Відвідувачі можуть сплатити вхідний квиток і здійснити екскурсію, щоб відвідати дерево та дізнатися більше про нього.

Місцева влада в Барі 18 років тому зрозуміла, що Стара Маслина може стати туристичною визначною пам'яткою, і почала розвивати територію, щоб ​"покращити» середовище навколо оливкового дерева.

Це передбачало заливання бетонного кільця навколо дерева, щоб створити тротуар для відвідувачів. Проте бетон залили, тому вода зібралася і залишилася навколо коренів дерева. Тим часом навколо оливкового дерева було побудовано більше будівель і сімейних будинків.

Ратко Батакович, агроном із Нікшича, міста в континентальній частині Чорногорії, першим попередив про проблему та її можливі наслідки. У статті, опублікованій у щоденній газеті Republika, він пояснив згубність бетону навколо Старої Маслини.

Деякі громадяни протестували, зокрема відомий археолог Омер Перочевич та активіст Анто Бакович.

Однак тоді місцеві ЗМІ не виступали проти цього рішення, а також Асоціація адвокатів виробників оливкової продукції до чотирьох років тому, коли на перший план вийшов нинішній президент Чазім Алкович.

Відтоді Барська асоціація оливників провела багато заходів. Він уклав договір із будинком культури на допомогу в утриманні Старої Маслини. Протягом трьох років товариство застосовувало всі необхідні агротехнічні заходи.

"Відповідно до рекомендацій біотехнологічного факультету ми провели підгодівлю через ґрунт і листя, захист від шкідників і хвороб, санітарну обрізку та все інше», – розповів Алкович.

Крім того, будинок культури організував ім громадські жнива Stara Maslina два роки поспіль, що стало фестивалем у місті, яке також ознаменувало початок збору врожаю оливок.

У громадських жнивах взяли участь багато мешканців та гостей, серед яких міністр сільського господарства, голова міської ради Бар та голова міської ради.

Стара Маслина жнива

Загалом компанія виробляла оливкову олію з ретельно зібраних фруктів лише зі Старої Масліни, яку муніципалітет Бара подарував обраним гостям, включаючи короля Карла III і його дружина Каміла в 2016 році, коли він ще був принцом Уельським.

Коли чотири роки тому міська рада Бара винесла на громадське обговорення дослідження щодо захисту Старої Маслини, письмові коментарі надала лише Барська асоціація оливників.

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"Наше перше зауваження полягало в тому, що бетон загрожує Старій Масліні, а вода, яку він збирає, може назавжди загрожувати її корінню», – сказав Алкович.

На жаль, попередження виробників, деякі з яких мають 300-річну сімейну традицію вирощування оливок, не сприйняли серйозно.

"Також на початку літа 2023 року ми вказали на проблему всихання Старої Маслини, тобто на проблему надлишку води в її кореневій системі», – сказав Алкович.

Проте попередження асоціації мало хто сприйняв серйозно. ​"Лише Мірко Буїшич, помічник директора Барського культурного центру, хотів, щоб ми щось зробили, і він був єдиним, хто намагався видалити воду з кореневої системи, оскільки ми не мали дозволу на втручання, хоча ми знали, що потрібно зробити зроблено", - сказав Алкович.

У серпні 2023 року Душан Райчевич, президент муніципалітету Бар, сформував комісію з управління Старою Маслиною, до складу якої не входили члени Асоціації виробників оливок Бара.

"Відтоді асоціація не мала жодної інформації про те, що і як робиться», — сказав Алкович. ​"Ще більше занепокоєння викликає те, що президент сформував комісію в серпні, а втручання мало розпочатися в січні наступного року. Ці додаткові п’ять місяців у воді, мабуть, сприяли додатковому пошкодженню коріння».

Він вважає, що будівництво дренажної канави та встановлення насоса пройшли успішно. Однак Алкович додає, що на землі все ще є вода, хоча й набагато менше, ніж раніше, але більше, ніж було б доцільно.

Як і більшість виробників оливкових культур, він запропонував видалити надлишок води з кореневої системи; хоча нещодавні втручання дали результати, проблема не була повністю вирішена.

"Наша пропозиція також є загальною: видалити бетонне кільце навколо Stara Maslina та бетонні стіни, що оточують дерево, і створити передумови для природного стоку води», – сказав Алкович.

Як приклад він наводить одне з найстаріших оливкових дерев у сусідній Хорватії – Національний парк Бріоні. Його оточує простий дерев'яний паркан, і це незрівнянно більш значущий туристичний об'єкт.

Алкович також вважає, що будівництво квиткової будівлі, яка має закривати вид на дерево з вулиці, перешкоджає потраплянню сонячного світла до основи дерева та сприяє росту бур’янів, зокрема олеандру, що також може бути шкідливим для дерева. .

Барська асоціація оливників має зовсім інший підхід і вважає, що Стара Маслина має бути відкритою, а не прихованою.

"Весь комплекс, безсумнівно, був би набагато кращим, якби бетон було видалено та дозволено траві прикрасити простір», – сказав Алкович.

"Ми впевнені, що Стара Маслина продовжувала б жити і могла б стати більшою туристичною визначною пам’яткою, якби бетон навколо неї було знято», – додав він. ​"Ми також повинні видалити олеандр, який його оточує, який, як ми знаємо, може бути шкідливим».