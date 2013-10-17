Занепокоєння в Європі через нові стандарти на оливкову олію



Голова Консультативної групи Європейської комісії з оливок і похідних продуктів Рафаель Санчес де Пуерта Діас

Європейський сектор оливкової олії уважно стежить за Сполученими Штатами та Австралією щодо будь-яких кроків щодо впровадження обов’язкових стандартів якості, свідчать протоколи консультаційного комітету ЄС.

Відповідно до проекту звіту про останнє засідання Консультативної групи Європейської Комісії з оливок і похідних продуктів, існує потреба в кращих даних, щоб дозволити чіткіше отримувати уявлення про стан ринку оливкової олії.

Нещодавно опублікований хвилин На зустрічі 14 червня в Брюсселі також сказано, що ЄС хотів би, щоб США запровадили максимальний рівень залишків пестициду хлорпірифос-етил в оливковій олії, оскільки через відсутність MRL різні контейнери з італійською оливковою олією були відхилені в американських портах. .

Стурбованість можливим замовленням на продаж оливкової олії в США

За пунктом порядку денного ​"нетарифні бар'єри для торгівлі», - деякі члени групи поділилися стурбованістю можливістю введення США замовлення на продаж оливкової олії. Останнє може призвести до того, що імпорт також буде підтримуватися за вищими стандартами.

Серед висловлених поглядів були такі ​"Жителі Каліфорнії повинні відповідати тим же вимогам, що й оператори ЄС, щоб ми всі грали за тими ж правилами», і це ​"Стандарти МОК (Міжнародна оливкова рада) повинні бути прийняті та застосовані до імпорту та внутрішньої продукції в США».

Представник Комісії повідомив, що вона контактує з владою США, спостерігає за розвитком подій і намагається підвищити обізнаність з цього питання.

Комісія також повідомила про свої переговори про вільну торгівлю зі США, вказавши, що так ​"готовий завершити переговори до кінця 2015 року».

Побоюйтеся, що австралійський стандарт щодо оливкової олії може бути запроваджений

Занепокоєння також було озвучено Австралійський стандарт оливкової олії, прийнятого в 2011 році, і чи може дотримання його перестати бути добровільним у цій країні.

Комісія заявила, що уряд Австралії підтвердив, що стандарт залишиться добровільним ​"і не було жодних доказів того, що це може змінитися найближчим часом».

Представник галузі попросив Комісію ​"будьте обережні з цього питання, оскільки сектор не був повністю впевнений, що це так, ​"враховуючи, що був великий тиск з боку австралійських виробників».

Комісія також заявила, що не планує розпочинати переговори про вільну торгівлю з Австралією і навряд чи це зміниться найближчим часом.

Пестицид, що створює проблеми для імпорту США: хлорпірифос-етил

Були різні ємності з італійською оливковою олією першого віджиму відхилено в портах США на початку цього року, тому що вони мали сліди хлорпірифос-етилу, пестициду, дозволеного в США для інших сільськогосподарських продуктів, але не для оливкової олії.

Під час обговорення проблеми Комісія заявила, що рішення полягало в тому, щоб попросити Агентство з охорони навколишнього середовища США встановити MRL для оливкової олії.

Комісія була готова підтримати таку заяву та підняти це питання на двосторонніх переговорах, йдеться в повідомленні.

Бажання отримати кращі ринкові дані

Огляд ринків оливкової олії та столових оливок — включаючи попередні показники виробництва, споживання, торгівлі та перенесених запасів за сезон 2012/13 р., а також прогноз на 2013/14 р. — привів до обговорення збору таких даних.

На попередньому засіданні групи в грудні 2012 року деякі члени висловили занепокоєння з приводу ​"невідповідності» між даними Комісії та даними МОК.

На останньому засіданні Комісія нагадала присутнім, що члени ЄС повинні регулярно надавати їй інформацію про свої запаси і що ЄС зобов’язаний передавати ринкові дані МОК.

У протоколі зазначено, що багато експертів, які були присутні на нараді, вважали складання вичерпного балансу дуже важливим, але ​"мати вичерпні дані про майбутній маркетинговий рік було важливішим».

"Представник Комісії закликав бути обережними при викладенні прогнозів на наступний рік на папері, оскільки це може опосередковано вплинути на ціни. Крім того, до початку жнив наступного жовтня може статися багато чого, наприклад, несприятливі кліматичні ситуації», – йдеться у протоколі.

Іспанське агентство оливкової олії збирає ринкові дані в цій країні та публікує щомісячні звіти про них.

Представник виробників в іншій країні, підтриманий деякими торговими представниками, попросив Комісію допомогти іншим державам ЄС зібрати подібну статистику, включаючи дані про запаси, ​"такі ж вичерпні, як і в Іспанії, щоб підвищити рівень доступної інформації та забезпечити загальний огляд ситуації для всіх операторів ринку».

У протоколі зазначено, що потім відбулася дискусія ​"про те, як підвищити юридичну визначеність панельних тестів», але подробиць не надається.

Впровадження Плану дій ЄС щодо оливкової олії: нове положення щодо параметрів відбору проб та тестування

Серед інших питань, які обговорювалися на засіданні, Комісія надала оновлену інформацію щодо виконання її план дій для сектора оливкової олії ЄС, під час якого також обговорювався її поворот у травні щодо його пропозиції заборонити багаторазові пляшки з оливковою олією на столах ресторанів ЄС.

Представник виробника сказав, що так ​"незрозуміло, чому Комісія вирішила відкликати пропозицію».

Водночас Комісія заявила, що підготувала новий регламент, який стосується ​"відбір проб та різні параметри для хімічного аналізу», який, як він сподівався, буде винесено на голосування до кінця року.

Роль МОК

Враховуючи, що термін дії міжнародної угоди, що регулює МОК, закінчується в кінці наступного року, дебати про те, як має розвиватися рада, тривали.

Комісія заявила, що вона повинна відігравати сильну роль як глобального охоронця якості та ​"орієнтир для стандартизації та балансу».

І, ймовірно, посилаючись на можливість відкриття членства в МОК для країн-споживачів, а не тільки для країн-виробників, Комісія заявила, що ​"час почати думати про розширення своєї бази членства».

Новий голова та заступник голови

Оскільки мандат голови консультативної групи Дженнаро Форчелла закінчився після двох термінів поспіль, відбулося голосування, і його наступником одноголосно був обраний іспанець Рафаель Санчес де Пуерта Діас.

Консультативну групу традиційно очолювали італійці, а Санчес, генеральний директор FAECA, Андалузької федерації сільськогосподарських кооперативних підприємств, є першим іспанцем, який очолив її.

Рафаель Піко Лапуенте, також з Іспанії, і директор Asoliva, іспанської асоціації експортерів оливкової олії, був обраний заступником голови, один утримався.

Форчелла є президентом Federolio, італійської асоціації торгівлі оливковою олією, з 1997 року.

Консультативні групи ЄС

Консультативна група з оливок і продуктів з них зазвичай збирається двічі на рік. Його наступне засідання відбудеться в Брюсселі 12 листопада.

Комісія повідомляє, що думки, висловлені робочою групою, відображають погляди зацікавлених сторін галузі і не можуть бути пов’язані з ними.

У звітах про засідання групи, як правило, не вказано ні учасників, ні джерела висловлених поглядів.