Carrefour зобов’язує французьких постачальників використовувати етикетки Nutri-Score

Роздрібний гігант Carrefour незабаром представить Nutri оцінка логотип для більшості харчових упаковок, що продаються у Франції.

У листі, адресованому більш ніж 550 виробникам продуктів харчування, Carrefour встановив тримісячний термін для прийняття етикетки на передній частині упаковки (FOPL).

Якщо постачальники не виконають вимог, роздрібний продавець повідомить своїх клієнтів, розрахує оцінку Nutri-Score для цих продуктів і опублікує їх на своєму веб-сайті та в мобільному додатку.

"Ми будемо повідомляти Nutri-Score різних продуктів, що продаються в Carrefour, на нашому веб-сайті та в мобільному додатку Carrefour, за винятком випадків, коли ви офіційно заперечуєте проти цього, про що буде повідомлено нашим клієнтам», — Александр Бомпар, президент і виконавчий директор Carrefour, писав на LinkedIn постачальникам роздрібної торгівлі.

Це вперше роздрібний продавець зайняв таку тверду позицію щодо своїх постачальників щодо Nutri-Score.

Незважаючи на те, що Франція прийняла Nutri-Score у 2017 році, його використання на упаковці залишається добровільним, і виробники не зобов’язані включати його за законом. Понад 7,000 продуктів харчування, які продає Carrefour, уже мають цю марку.

Nutri-Score — це FOPL у стилі світлофора, який використовує комбінацію п’яти узгоджених кольорів і літер, щоб оцінити, наскільки корисним є упакований харчовий продукт на основі вмісту жиру, цукру, солі та калорій на порцію 100 грамів або мілілітрів.

Команда ​"Зелений A' вказує на найздоровіший варіант, і ​"Червоний ' позначає найменш здоровий. Є всі сорти оливкової олії з рейтингом a ​"Світло-зелений B.'

Недавні дослідження припустив, що Nutri-Score вплинула на склад харчових продуктів у Франції, першій країні, яка прийняла систему маркування.

Згідно з дослідженням, виробники харчових продуктів змінюють формулу продуктів, щоб досягти вищих оцінок на етикетці на лицьовій стороні упаковки.

"Перш ніж ми запитаємо себе, оподатковувати чи ні цукристі продукти, давайте почнемо з того, що надамо нашим клієнтам повну інформацію про те, що вони споживають», – сказав Бомпард.

Він підкреслив, що розширена присутність Nutri-Score у пропозиціях Carrefour є частиною ширшої ініціативи Act for Food.

Ініціатива, започаткована у 2018 році, спрямована на покращення співвідношення ціни та якості продуктів Carrefour, одночасно підвищуючи прозорість виробництва продуктів харчування. Програма безпосередньо залучає до цих зусиль постачальників продуктів харчування.

"Сьогодні я хочу зробити крок далі, надаючи ще більше інформації нашим клієнтам про харчовий профіль продуктів, які ми продаємо, щоб допомогти їм зробити вибір, який веде до більш здорового та сталого споживання», – написав Бомпард.

Серед постачальників, на яких націлений лист, Danone, французька харчова транснаціональна компанія, яка недавно оголосила про планує значно скоротити використання Nutri-Score на своїй упаковці.

Danone пояснює це рішення нещодавнім переглядом базового алгоритму Nutri-Score.

"Ця розробка дає хибне уявлення про поживну та функціональну якість питних молочних і рослинних продуктів, що не відповідає європейським дієтичним рекомендаціям, пов’язаним із харчовими продуктами», – заявили в компанії.

Nutri-Score має прийнято кількома європейськими країнами, хоча це залишається добровільним для постачальників у всіх випадках.

Ініціатива Carrefour з’явилася в той момент, коли майбутнє Nutri-Score в Європі стає все більш невизначеним.

Оскільки нова Єврокомісія розпочинає свої повноваження 1 грудняst, новий комісар з питань охорони здоров’я та добробуту тварин Олівер Варгеї виключив прийняття ЄС Nutri-Score як загальноєвропейського офіційного FOPL під час майбутнього парламенту.