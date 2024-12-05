Звинувачення в широкомасштабному шахрайстві викликало суперечки в Іспанії

Сектор оливкової олії в Іспанії переживає потрясіння після звинувачень Dcoop, кооперативу з тисячами членів, у неконтрольованому та широко поширеному шахрайстві з оливковою олією.

Ці заяви здаються мені особливо сумними та безвідповідальними, оскільки вони ставлять під сумнів репутацію сектору. - Луїс Планас, міністр сільського господарства, рибальства та продовольства

У розпал урожаю оливок генеральний секретар кооперативу Антоніо Луке сказав El Economista, що деякі розливники отримують прибуток, змішуючи оливкову олію з більш дешевими продуктами, такими як соняшникова олія.

За словами Луке, ці фальсифіковані продукти потім продаються на національному та міжнародному ринку як оливкова олія, що ставить під загрозу цілісність іспанського виробництва.

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За словами президента Dcoop, такий сценарій зберігається протягом тривалого часу. ​"Ми мовчали 40 років, але більше цього не дозволимо», – сказав Луке під час заходу, організованого кооперативом.

"У нас немає доказів, щоб передати їх до суду, але у нас є дуже серйозні ознаки, і нам не вистачає адміністрації, як національної, так і регіональної, яка б бажала це зупинити та покласти цьому край», – додав він. ​"Адміністрація повинна щось робити, тому що шахрайство не відстежується».

Луке далі стверджував, що ​"Основне шахрайство з оливковою олією було винайдено в Італії. Там питання вже під контролем завдяки відстежуваності. Проте зараз шахрайство перемістилося до Іспанії».

Dcoop не назвав конкретних залучених операторів і не надав доказів передбачуваного шахрайства.

Зауваження Луке викликали негайну реакцію з боку Anierac і Asoliva, основних організацій, що представляють розливників і експортерів оливкової олії. Обидві організації палко відмовлено звинувачення.

"По-перше, ми його категорично відкидаємо. Іспанська промисловість є потужним сектором, який відповідає всім параметрам, що вимагаються європейським законодавством, і, крім того, контролюється всіма адміністраціями», – сказав Прімітіво Фернандес, директор Anierac.

"Я вважаю такі заяви, які не підтверджені жодними доказами, дуже безвідповідальними», – додав Рафаель Піко Лапуенте, виконавчий директор Asoliva. ​"Якщо у вас є якісь докази, ви повинні звернутися до суду і повідомити про це».

Обидві організації підкреслили свою співпрацю з іспанським урядом на всіх рівнях для постійного вдосконалення контролю та правил.

Вони також попередили про можливі судові дії проти того, що вони назвали ​"неправдиві звинувачення». На їхню думку, такі заяви ​"мета дискредитувати престиж іспанської оливкової олії порівняно з олією з інших країн і атакувати сектор величезної значущості та традицій в Іспанії, який є фундаментальною опорою для економіки та культури країни».

Звинувачення Dcoop також викликали критику з боку національного уряду. Міністр сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії Луїс Планас попередив, що ці заяви можуть завдати шкоди промисловості оливкової олії.

"Ці заяви здаються мені особливо прикрими та безвідповідальними, оскільки вони ставлять під сумнів репутацію сектору», – сказав він.

Планас наголосив на суворому контролі маркування та органолептичних перевірок продуктів оливкової олії, які проводяться регулярно.

Він також наголосив на важливості нормативно-правових актів передано в 2021 обмежити використання термінів незаймана та extra virgin у сумішах оливкової олії та інших олій з насіння, а також заборонити розливникам змішувати оливкову олію з різних років урожаю. Оновлення нормативних актів мало на меті покращити відстеження продуктів у каналах виробництва та продажу.

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Планас попередив Dcoop, що без надання ​"імена та прізвища» передбачуваних винних, їхні звинувачення ризикують підірвати ​"сектор, який цього не заслуговує».

У подальшому заяву, Dcoop повторив свої звинувачення, посилаючись на аномалії на ринку, які свідчать про шахрайство.

"У цій кампанії були випадки, коли олія лампанте (яку не можна розлити в пляшки, тому що вона поганої якості та потребує рафінації) була набагато дорожчою за рафіновану олію, незважаючи на промислові витрати на рафінацію», – пишуть у кооперативі.

"Це суперечить логіці ринку», – додали в кооперативі. ​"Lampante це олія, вироблена на млинах, яка не може бути розлита в пляшки через низьку якість і повинна пройти рафінацію. Після очищення його змішують з олією першого або першого віджиму, а потім розливають у пляшки ​"оливкова олія,"

Dcoop також відзначив складність виявлення певних видів шахрайства з нафтою за допомогою лабораторного аналізу, повторюючи нещодавні слова Італійські експерти з боротьби з шахрайством.

"Усі олії мають певний склад жирних кислот», — написали в кооперативі. ​"Наприклад, соняшникова олія містить олеїнову кислоту, також поширений жир в оливковій олії.

"Ми провели дослідження, щоб виявити масла на ринку з аналітичними параметрами, які постійно залишаються на межі, що, природно, неможливо і може бути пояснено лише змішуванням різних масел. Ці олії відповідають стандартам, але демонструють незвичайні аналітичні показники, що свідчить про маніпуляції», — додали в ньому.

"Ми не обговорюємо тут ризик для здоров’я, а автентичність, чистоту та гарантію того, що все в пляшці оливкової олії справді походить з оливок», – сказав Dcoop.

"У нас є підказки, але немає конкретних доказів проти будь-якого оператора; інакше ми б повідомили про це», – йдеться в повідомленні. ​"Однак очевидно, що це необхідно дослідити, щоб захистити хороший імідж іспанської оливкової олії».