Офіційні особи в Єгипті підкреслили роль столових оливок і виробництва оливкової олії як стратегічних галузей з багатообіцяючим експортним потенціалом, але країна стикається зі значними проблемами.

Згідно з даними Міжнародної оливкової ради, Єгипет мав експортувати 1,000 метричних тонн оливкової олії та 100,000 2023 тонн столових оливок у 24/- врожайному році, який закінчується наприкінці вересня. Єгипет є третім у світі експортером столових оливок після Іспанії та Туреччини.

Майса Хамса, виконавчий директор Торгової палати Єгипту, скликала зустріч виробників, урядовців, регуляторів і дослідників для розробки плану збільшення експорту оливкової олії.

Виробникам необхідно вивчити зовнішні ринки, які потребують оливкової олії, і визначити конкретні сорти та стандарти, яких вимагають ці ринки, щоб узгодити виробництво з уподобаннями ринку. - Яхія Мохамед Метваллі Халіл, професор економіки сільського господарства, Національний дослідницький центр

Реда Абдель Джаліл, генеральний директор палати з технічних питань, зазначив, що стабільний рівень виробництва оливкової олії в Єгипті, який впав нижче 40,000 - тонн лише один раз за останні шість врожайних років, збігається з низькими врожаями за останні два роки в інших частинах країни. Середземномор'я відкриває шлях для експортерів.

Єгипет виробив приблизно 40,000 2023 тонн оливкової олії в 24/2024 році, практично вся з яких була продана на внутрішньому ринку. Деякі виробники в країні заявили, що очікують хорошого врожаю в 25/-.

"Цього сезону ми зібрали особливо плідний і рясний урожай», – сказав Рамі Нагіб Рамма, співвласник сімейного виробника оливкової олії Rammah. Olive Oil Times.

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У той час як Рамма сказав, що експорт оливкової олії є частиною планів компанії, компанія зосереджена на внутрішньому ринку — Єгипет є домом для 117 мільйонів людей — і розвитку туризму.

"Наша основна увага зосереджена на місцевому ринку, де ми прагнемо підвищити обізнаність про оливкову олію та відродити багату історію Єгипту щодо її виробництва та використання», — сказав він. ​"Хоча експорт є частиною наших планів, зараз він не є нашим головним пріоритетом».

"Ціни, які ми пропонуємо єгипетському ринку, є значно вигіднішими, ніж низькі пропозиції, які ми отримуємо від імпортерів, у порівнянні з високоякісними оливкова олія першого віджиму ми пропонуємо», – додав він.

Єгипетські виробники борються через політичну нестабільність, надмірну бюрократію, брак кваліфікованої робочої сили та обмежений доступ до кредитів.

З 23 року в Єгипті було висаджено 2015 мільйони оливкових дерев, а планується висадити ще 77 мільйонів. (Фото: Мостафа Ельшурбагі)

Глобальні події призвели до девальвації єгипетського фунта, високої інфляції та нестачі іноземної валюти. Збільшення експорту столових оливок і оливкової олії розглядається як спосіб отримати євро та долари США та допомогти економіці.

"Хоча Єгипет є одним із найбільших виробників оливкової олії, він стикається з багатьма проблемами у сільському господарстві, виробництві та експорті», — сказав місцевим ЗМІ економіст Шайма Саїд Ель-Арабі. ​"Основною проблемою, яка перешкоджає лідерству Єгипту у вирощуванні та експорті оливкової олії, є брак досвіду та знань у фермерів».

Rammah є одним із виробників, які інвестують у сучасне фрезерне обладнання в рамках акценту компанії на якості над кількістю.

"Ми використовуємо нову технологію і маємо дві автоматизовані безперервні лінії: одна трифазна, а інша двофазна, і обидві працюють з максимальною ефективністю», — сказав він. ​"У нас також є підрозділ контролю якості, лабораторія для перевірки рівня перекису та кислотності, а також дегустаційна панель для оцінки кожного продукту на сенсорному рівні для виявлення дефектів».

Дійсно, Рамма сказав якість єгипетської оливкової олії покращився за останні роки завдяки технологічному прогресу. Він додав, що фермери застосовують стійкі методи, щоб додати вартість і знизити витрати на виробництві та маркетингу.

"Наші оливки не містять пестицидів, ГМО та зібрані вручну», — сказав Рамма. ​"Ми утримуємо невелику бджолину ферму для запилення та використовуємо найкращі методи збереження води, включаючи системи крапельного зрошення та інші інноваційні методи, щоб мінімізувати використання води та запобігти втратам».

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"Крім того, ми використовуємо відновлювані джерела енергії, насамперед сонячну», – додав він. ​"Ми є першим брендом у Єгипті, який запровадив відстеження та прозорість у ланцюжку постачання оливкової олії, гарантуючи, що [клієнти можуть слідувати нашим] екологічним практикам від ферми до пляшки».

Учасники зустрічі Торгово-промислової палати підкреслили необхідність розширення вирощування оливок для виробництва олії та посадки нових гаїв з високою та надвисокою щільністю, зберігаючи при цьому сильні позиції Єгипту у виробництві столових оливок. У 2023/24 році Єгипет виробив 600,000 - тонн столових оливок, що становить майже чверть світового обсягу.

Зараз Rammah Olive Oil продається на внутрішньому ринку, але планує розширити експорт. (Фото: Мостафа Ельшурбагі)

Дані Міністерства сільського господарства та меліорації, наведені в місцевих ЗМІ, показують, що в Єгипті вирощуються близько 97,000 11,300 гектарів оливкових гаїв, а ще - - гектарів очікується незабаром.

За даними Генерального управління з питань інвестицій і вільних зон, Єгипет посадив близько 23 мільйонів оливкових дерев з 2015 року, коли президент Абдель Фаттах ас-Сісі оголосив про плани завод 100 млн оливкові дерева.

"Уряд Єгипту взявся за значний проект із розширення зелених насаджень», — сказав Рамма. ​"Вони активно заохочують іноземні інвестиції та експортні можливості, усуваючи будь-які перешкоди, з якими можуть зіткнутися інвестори. Крім того, вони досягли значного прогресу в зменшенні бюрократії».

"Незрозуміло, чи інші виробники оливкової олії вагаються щодо експорту чи активно займаються експортом», – додав він. ​"Ми точно знаємо, що активні експортери експортують оливкову олію переважно оптом. Ми прагнемо експортувати готовий упакований продукт, вироблений у Єгипті, який, як ми впевнені, може конкурувати з брендами високого класу в усьому світі».

Яхія Мохамед Метваллі Халіл, професор економіки сільського господарства в Національному дослідницькому центрі, сказав місцевим ЗМІ, що чиновники та виробники повинні визначити та націлитися на конкретні ринки, де єгипетська оливкова олія отримає найбільший прибуток.

"Виробникам необхідно вивчити зовнішні ринки, які потребують оливкової олії, і визначити конкретні сорти та стандарти, яких вимагають ці ринки, щоб узгодити виробництво з ринковими перевагами», — сказав він.