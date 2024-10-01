Групи громадян у Римі збирають місцеві оливкові дерева на благодійність

Рим усіяний громадськими парками, у деяких з них ростуть стародавні та нещодавно висаджені оливкові дерева.

Волонтери двох районних асоціацій на східній околиці міста активізувалися, щоб доглядати за оливковими деревами, що ростуть у зелених зонах їхнього району. Ці дерева виробляють оливкова олія першого віджиму на благодійність.

Інституції міста сприйняли ініціативу схвально та викликали неабиякий інтерес у громадськості.

Це спосіб піклуватися про актив громади. Це не лише можливість для всіх нас поспілкуватися, але й спосіб захистити ці прекрасні оливкові дерева, роблячи щось добре для інших. - Андреа Каччіані, президент комітету Nuova Tor Vergata

"Спочатку ми були просто невеликою групою сусідів, які тусувалися в парку», — сказав Антоніо Карозі, один із промоутерів ініціативи в Parco dei Romanisti в Торре Спакката.

"Коли ми добровільно почали доглядати за цим громадським місцем, підтримувати його в порядку та охороняти його рослинність, ми зрозуміли, що 35 оливкових дерев, розкиданих у саду, добре ростуть і дають багато плодів», – додав він.

Десятилітні дерева були висаджені в парку, коли він був заснований у 2004 році. Група, яка щорічно збирає оливки, намагається визначити сорт оливок.

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"У мене є досвід виготовлення оливкової олії зі своєю сім’єю, так само як і в інших членів групи; отже, нам було простіше розпочати проект із виробництва оливкової олії першого віджиму з їхніх оливок», — сказав Карозі.

Перший урожай волонтери провели у 2012 році після отримання дозволу від місцевої влади, як того вимагає закон у громадських місцях.

"У перші роки нашої діяльності, незважаючи на дозвіл, який ми отримували на початку кожного оливкового сезону, муніципальна поліція з’являлася, щоб переконатися, що ми працюємо відповідно до правил», – сказав Карозі.

"Через деякий час, діючи як аматори, ми вирішили формалізувати свою роль і працювати більш структуровано, об’єднавшись у групу солідарних закупівель ​"GAS.PAR8.' (читає ​"Гаспаротто")", - додав він.

Відтоді вони брали участь у заході, присвяченому громадським місцям, організованому місцевими установами. Запуск їхнього проекту зустріли з ентузіазмом.

"Ми познайомили громадськість із нашою роботою та отримали вдячність від радника Roma Capitale з питань сільського господарства Сабріни Альфонсі», — сказав Карозі. ​"Ми взяли на себе зобов’язання щодо подальшого вдосконалення проекту, і зараз ми збираємося подати проект угоди про співпрацю до муніципалітету Риму».

Зараз готуються до майбутнього збору врожаю в середині жовтня. У потрібний час дозрівання плоди будуть зібрані та доставлені на млин протягом кількох годин від міста для отримання оливкової олії першого віджиму. ​"Витрати на фрезерування оплачуємо ми, волонтери», – сказав Карозі.

Оливкова олія першого віджиму негайно розливається в пляшки та передається благодійній асоціації Caritas Italiana, місцеве відділення якої знаходиться в парафії Святого Бонавентури, поруч із парком. Тут олія входить до продуктових наборів, які працівники за підтримки волонтерів роздають нужденним.

"Зараз ми досягаємо домовленості про обрізку дерев у співпраці з працівниками садівничої служби муніципалітету», – сказав Карозі. ​"Кілька років тому я також відвідував курс обрізки. Я маю сказати, що ми все більше прагнемо знати більше та вдосконалювати виробничий процес».

Оливкові дерева в Романістському парку в Торре Спакката, Рим (Фото: П’єро Месса)

Зазвичай за звичайне управління маленьким міським гаєм відповідає сім-вісім волонтерів, а під час жнив до групи приєднується щонайменше десяток людей.

"Збір оливок є цікавим досвідом і новинкою для багатьох мешканців міста, яких також спонукає благодійна мета, що стоїть за цим», – сказав Карозі. ​"Кожен може присвятити свій час, і це чудова нагода для спілкування. Дійсно, робота завершується гарним барбекю, відкритим для всіх».

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"Люди займаються цією діяльністю, яка оживляє мікрорайон», – додав він. ​"Оскільки ми прагнемо поширити проект на інші частини міста, ми раді, що змогли підтримати ще одну групу волонтерів, які кілька років тому також почали виробляти оливкову олію першого віджиму неподалік звідси».

На крайній східній околиці міста археологічний парк Сальвадора Альєнде охоплює 12 гектарів землі. Тут ростуть 25 оливкових дерев, що обсаджують вимощену каменем дорогу римської епохи.

"Ймовірно, цим деревам багато століть і вони належать до автохтонних сортів», – Андреа Каччіані, президент Нуова Тор Вергата мікрорайонний комітет, розпов Olive Oil Times.

"Коли ми переїхали на цю новозбудовану територію наприкінці 1990-х років, вони були практично занедбані, головним чином через те, що вони захищені законодавчими обмеженнями Управління з питань археологічної спадщини», – додав він. ​"Вони справді розташовані поруч із стародавньою дорогою у чудовому стані збереження, яка в римські часи з’єднувала поселення Тусколо та Фідене».

Незважаючи на жорсткі обмеження влади, волонтери з квартального комітету отримали дозвіл доглядати за деревами.

"Згодом, коли три роки тому мене обрали президентом районного комітету, я вважав, що їхні плоди теж слід цінувати», — сказав Каччіані. ​"Крім того, на околицях ми маємо справу з ​"оливкові рейдери», які крадуть оливки і, роблячи це, рвуть гілки та пошкоджують їх».

"Це проблема для здоров’я цих дерев, які є справжньою спадщиною, особливо враховуючи їхній вік», – додав він. ​"Ми захищаємо дерева від шкоди, збираючи плоди в потрібний момент, щоб отримати якісний продукт, поки вони ще занадто зелені, щоб привернути увагу злодіїв».

Nuova Tor Vergata жертвує олію, вироблену в результаті збору врожаю оливкових дерев у громадських місцях, тим, хто її потребує. (Фото: CDQ Nuova Tor Vergata)

Сповнені рішучості зберегти та оцінити оливкові дерева, представники районного комітету вирушили до офісу садівничої служби. Вони представили чиновникам ситуацію в парку та свою ідею виробництва оливкової олії першого віджиму. Швидко отримали дозвіл на проведення перших жнив у 2022 році.

"Радник з питань сільського господарства не тільки погодився дозволити нам збирати фрукти, але її колега поінформував нас про роботу, яку вже проводять волонтери в районі Торре Спакката», — сказав Каччіані. ​"Вони зв’язалися з нами, і вони негайно з’явилися, щоб допомогти, і дали корисні поради для початку».

Коли почалися збори врожаю в парку Сальвадора Альєнде, кілька людей приєдналися до групи волонтерів, щоб допомогти їм зібрати оливки та завантажити їх у фургон.

"Я викликав експерта, який приїхав із двома співробітниками, щоб допомогти нам краще, і він позичив нам усі необхідні інструменти, включаючи ящики, сітки та граблі», — сказав Каччіані. ​"Ми починаємо збирати врожай вранці, а за півдня ми були на шляху до млина в районі Павони. Зважаючи на мету нашої роботи, мельник щедро зробив нам хорошу знижку на пресування».

Вони отримали 110 літрів, які були розлиті в пляшки та довірені операторам Карітасу в сусідньому місті Фраскаті.

Тим часом співпраця між районним комітетом Nuova Tor Vergata та групою Романістського парку переросла в дружбу, яка є хорошим пророком для майбутнього проекту. Волонтери сподіваються, що більше груп громадян почнуть охороняти та цінувати оливкові дерева у своїх місцевостях, одержуючи додаткову користь від виробництва якісної та здорової оливкової олії першого віджиму для тих, хто її потребує більше.

"Буквально вчора мені подзвонив Тоніно", - сказав Каччіані, ніжно згадуючи Антоніо Карозі. ​"Він сказав мені, що вони подали запит на дозвіл на збір урожаю цього року, і що їхні дерева та оливки в хорошому стані».

"Минулого року нам було неможливо зібрати фрукти, тому що сильна посуха призвело до втрати виробництва, але цього року наші дерева також процвітають, і ми збираємось розпочати новий урожай за кілька тижнів», – додав він.

"Це спосіб піклуватися про активи громади», – підсумував Каччіані. ​"Це не лише можливість для всіх нас поспілкуватися, але й спосіб захистити ці прекрасні оливкові дерева, роблячи щось добре для інших».