Тайвань стверджує, що італійська оливкова олія містить зелений барвник

Olitalia є останнім експортером, який має його оливкова олія з вичавок відкинуто Тайванем через те, що він нібито містить зелений барвник мідний хлорофіл.

На тлі міжнародних занепокоєнь щодо впевненості його тестування, Управління з контролю за продуктами і ліками Тайваню (TFDA) оголосило, що майже 17-тонний вантаж від італійського постачальника має бути або знищений, або повернутий, оскільки в ньому було виявлено з’єднання.

Знімок екрана перекладеної Google веб-сторінки TFDA

Olitalia, яка заявляє, що є брендом оливкової олії ​"найбільш поширений у світі», є першим постачальником оливкової олії з вичавок на острові.

Інший постачальник іспанської компанії Vidoria має 8 метричних тонн оливкової олії з вичавок у порту Тайваню після того, як тест також був позитивним.

Передбачається, що Тайвань відбирає зразки з усіх таких поставок у зв’язку з більш широким скандалом з харчовою олією на Тайвані, за який різні компанії були оштрафовані, а 16 грудня побачив керівника провідної тайванської компанії кулінарної олії, яка, як стверджується, фальсифікувала оливкову олію. з дешевшим бавовняним маслом і хлорофіліном міді — засуджений до 16 років ув’язнення за шахрайство та неправильне маркування.

Експерт каже, що сполука може зустрічатися в природі в оливковій олії вичавок і олії виноградних кісточок

Синтетичний хлорофілін міді дозволений в деяких продуктах харчування, але не в рослинних оліях. Додавання його до дешевших масел — називається ​"зеленіти» — це хитрість, яку іноді використовують, щоб спробувати видати їх за оливкову олію, а особливо за оливкову олію першого віджиму.

Але як повідомляє минулого тижня Olive Oil Times, експерт з олії Wenceslao Moreda з Іспанського інституту жирів і олій у Севільї, є одним із тих, хто каже, що за існуючих методів випробувань позитивний результат для сполуки у випадку оливкової олії з вичавок або олії виноградних кісточок ​"може відповідати тому, що утворюється природним шляхом…а не додаванню барвника…”

Зрозуміло, що іспанська влада надіслала на Тайвань доповідь Мореди на цю тему.

Італійські експортери просять про втручання на Тайвані

І в а лист минулого місяця Італійському інституту зовнішньої торгівлі (ICE) у Тайбеї, ASSITOL, Асоціація італійської нафтової промисловості, яка представляє пакетувальників оливкової олії та олій насіння, повідомила, що її тести показали, що ​"мінімальна присутність хлорофілу міді» може бути ​"генерується природним шляхом» і на рівнях, набагато нижчих, ніж те, що було б необхідно для фарбування олії.

ASSITOL звернувся до інституту з проханням зв'язатися з TFDA, щоб добитися призупинення будь-яких заходів проти імпорту та розповсюдження італійських масел на Тайвані.

TDFA та Olitalia ще не відповіли на запити щодо коментарів.

Інший представник галузі, який попросив не називати його імені, сказав, що вважає, що Тайвань використовує іноземних постачальників як козла відпущення, щоб приховати порушення на внутрішньому ринку харчової олії.