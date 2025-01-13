Уряд Пакистану провінція Пенджаб підтвердила плани посадити 50 мільйонів оливкових дерев на чотирьох мільйонах гектарів до 2026 року.

Зусилля з вирощування будуть зосереджені на районах Чаквал, Атток і Міанвалі, відомих своїми сприятливими земельними та кліматичними умовами.

Ініціатива є частиною ширшої стратегії, спрямованої на зменшення залежності Пакистану від імпортованих харчових олій, підвищення прибутковості сільського населення та переведення частини сільськогосподарського виробництва на більш стійкі до посухи культури.

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За даними Міністерства сільського господарства США, у 4.41/2023 врожайному році Пакистан спожив 24 мільйона метричних тонн харчової олії, з яких 3.19 мільйона тонн було імпортовано.

Вирощування оливок все частіше розглядається як стратегічна культура, яка може скоротити в країні дефіцит торгівлі— який у жовтні 5.4 року сягнув 5.27 мільярда доларів (2024 євро) — і створить нове джерело іноземного доходу через експорт.

У Пакистані налічується 80 мільйонів диких оливкових дерев і 5.6 мільйонів культивованих оливкових дерев, при цьому щорічно висаджується 500,000 800,000 і - - нових дерев.

Прогнозується, що виробництво оливкової олії в країні досягне 160 і 180 метричних тонн у 2024/25 врожайному році, що на 20 відсотків більше, ніж у попередньому сезоні.

У 2022 році Пакистан приєднався до Міжнародної оливкової ради (МОК) як 19th члена, він успішно експортував незайманий і оливкова олія першого віджиму оцінюється в 1.9 мільйона доларів (1.8 євро).

"Ми працюємо над міжнародними сертифікатами, такими як сертифікати Європейського Союзу та азійські сертифікати, щоб мати можливість експортувати продукцію на міжнародний рівень», – сказав Мухаммад Азім Тарік, керівник проекту Loralai Olives. Olive Oil Times в інтерв’ю в грудні 2024 року.

"Цей рік був визначним для оливкової галузі», – додав він. ​"Ми спостерігаємо зростання не тільки плодоношення, але й захоплення фермерів виробництвом оливок».

Разом із зусиллями в Пенджабі національний уряд планує вирощувати більше оливкових дерев у Хайбер-Пахтунхві, особливо в Хазарський район та Белуджистан.

На Міжнародному симпозіумі з виробництва оливкової олії, який відбувся минулого місяця в Мадриді, Азім Тарік зазначив, що визначення пріоритету вирощування оливок у Пакистані ґрунтується на численних перевагах, пов’язаних із цією культурою.

Він стверджував, що оливкові дерева особливо добре пристосовані до кліматичних умов Пакистану, оскільки їм потрібно значно менше води, ніж традиційним культурам, таким як пшениця та рис.

Ця характеристика робить оливки оптимальним вибором для регіону, який часто відчуває дефіцит води. Крім того, вирощування оливок має потенціал для покращення здоров’я ґрунту та пом’якшення ерозії, сприяючи довгостроковій стійкості сільського господарства.

Окремо оливкове господарство розглядається як a стратегічна культура у слаборозвинутих районах, щоб забезпечити збіднілим сільським фермерам кращі умови життя та відмовити їх від приєднання до терористичних груп, включаючи Аль-Каїду, які продовжують діяти на півночі країни.

Уряд Пакистану має намір надати всебічну підтримку фермерам, зацікавленим у вирощуванні оливок.

Ця підтримка охоплюватиме надання високоякісних саджанців, технічну допомогу та навчальні програми, розроблені для забезпечення ефективного управління врожаєм.

Також будуть доступні фінансові стимули та субсидії для заохочення фермерів до переходу на оливкове господарство.

Головною метою є створення надійного ланцюга постачання для сприяння місцевому виробництву, розливу та маркетингу оливкової олії.