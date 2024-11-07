Команда Міжнародна оливкова рада (МОК) і Китай обговорюють вступ країни до міжурядової організації.

У вересні штаб-квартиру МОК у Мадриді відвідала делегація з другої за чисельністю населення країни світу та другої за величиною економіки.

Ден Юй, директор Дослідницького центру оливкової олії Луннань, і Роберт Ву, президент Асоціації життя оливкової олії, зустрілися з МОК виконавчий директор Хайме Лілло вивчити питання приєднання та визнання більшої кількості китайських лабораторій і дегустаційних груп.

Споживання Китаю на душу населення становить лише 0.04 кілограма на рік, що підкреслює його значний потенціал як зростаючого споживчого ринку. - Абдеррауф Лаадзімі, заступник виконавчого директора МОК

За словами заступника виконавчого директора МОК Абдеррауфа Лаадзімі, у Китаї вже є одна фізико-хімічна лабораторія для тестування залишків і забруднюючих речовин і одна визнана МОК дегустаційна комісія.

"З огляду на зростаючий інтерес до споживання оливкової олії, імпорту та внутрішнього виробництва в Китаї, вкрай важливо посилити контроль якості імпортованих і місцевих оливкових олій першого віджиму», — сказав він. Olive Oil Times.

За даними Міністерства сільського господарства США, Китай виробив 8,000 метричних тонн оливкової олії в 2023/24 врожайному році. Міністерство сільського господарства США очікує, що виробництво буде приблизно таким самим у наступному 2024/25 врожайному році.

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Дані МОК показують, що споживання оливкової олії в Китаї різко зросло за останні 15 років, піднявшись з 12,000 2008 тонн у 09/57,500 до рекордних 2021 22 тонн у 2023/24. У попередній оцінці врожайного 46,000/- року, який закінчився у вересні, МОК прогнозував споживання - - тонн.

"Розширення кількості визнаних МОК лабораторій і дегустаційних комісій у Китаї зіграє ключову роль у запобіганні шахрайства, шахрайства та фальсифікації», — сказав Лааджімі. ​"Це захистить права споживачів і гарантує відповідність оливкової олії міжнародним стандартам щодо чистоти та якості».

За оцінками МОК, на Китай припадає близько чотирьох відсотків світового імпорту оливкової олії. Під час зустрічі Юй сказав Лілло, що він очікує збільшення споживання оливкової олії приблизно на сім відсотків щорічно, оскільки китайські споживачі розвивають апетит до оливкової олії, а продукт досягає нової аудиторії завдяки маркетинговим ініціативам.

За словами Юя, за 60 років, що минули з тих пір, як у Китаї було запроваджено комерційне вирощування оливок, фермери посадили 120,000 50 гектарів оливкових дерев у центральних провінціях Ганьсу та Сичуань. Країна може похвалитися близько 11,000 млинами, які можуть виробляти - - тонн оливкової олії на рік.

У той час як очікується зростання місцевого виробництва, Лааджімі зазначив, що китайський ринок представляє величезні середньо- та довгострокові можливості для виробників і експортерів оливкової олії.

"Споживання Китаю на душу населення становить лише 0.04 кілограма на рік, що підкреслює його значний потенціал як зростаючого споживчого ринку», – сказав він. ​"Тісні відносини з МОК могли б додатково стимулювати внутрішній попит за допомогою цілеспрямованих рекламних кампаній».

"Китай є одним із головних імпортерів оливкової олії, а Іспанія — її основним постачальником», — додав Лаадзімі. ​"Оскільки Іспанія є частиною ЄС, державою-членом МОК, налагодження більш тісних відносин з МОК може допомогти Китаю краще зрозуміти та вирішити проблеми на внутрішньому ринку оливкової олії».

Дійсно, іспанські виробники та політики протягом останніх років наполегливо працювали над тим, щоб розвивати експорт до Китаю. Згідно з даними Міністерства економіки, торгівлі та бізнесу Іспанії, проаналізованими Olive Oil Times, Іспанія забезпечує Китаю 64 відсотки його потреб в оливковій олії в 2022/23.

Серед проблем, на які посилаються іспанські виробники, які ведуть бізнес в Іспанії, – навчання споживачів про оливки олії користь для здоров'я, розуміння китайської культури харчування та ідіосинкразії, а також орієнтована реклама та постачання на критичні моменти в році коли купівля оливкової олії найбільша.

Враховуючи явний інтерес китайської делегації стати 22nd Член МОК Лааджімі сказав, що є чіткий шлях до вступу.

"Якщо Китай бажає стати членом МОК, він повинен подати заявку, яка запустить процес, коли Рада членів вирішить квоту країни», — сказав він. ​"Ця квота, заснована на участі Китаю в оливковому секторі, впливає на його фінансовий внесок і права голосу в МОК».

Далі влада Китаю має підписати та ратифікувати Міжнародна угода про оливкову олію та столові оливки.

"Ставши членом, Китай матиме права та обов’язки членства», – сказав Лаадзімі. ​"Членство в МОК надає країнам доступ до міжнародних стандартів, технічного досвіду, просування на ринку та право голосу в глобальній політиці щодо оливкової олії».

"Крім того, від Китаю вимагатиметься дотримуватися торгових стандартів МОК, забезпечуючи захист своїх споживачів, гарантуючи якість і автентичність оливкової олії на внутрішньому ринку», — додав він.