Азербайджан став 21-м членом Оливкової ради

Покращений доступ до міжнародних ринків, спрощене впровадження стандартних процедур і впровадження найкращих сільськогосподарських практик – ось кілька причин, чому азербайджанський сектор оливкової олії святкує приєднання країни до Міжнародна оливкова рада (МОК) як 21st член.

За словами Вахіда Новрузова, виконавчого директора Agro Food Investments, одного з найбільших сільськогосподарських холдингів країни, інтерес до оливкового господарства в Азербайджані зростає, і очікується, що площа оливкової культури може подвоїтися до 15,000 - гектарів у найближчі кілька років. .

"Стати членом МОК для нас є важливою віхою», – сказав Новрузов Olive Oil Times. ​"Для досягнення цієї мети знадобилося більше двох років, що стало можливим завдяки підтримці Мінагрополітики. Це членство є важливим, оскільки воно узгоджується з цілями та прагненнями промисловості оливкової олії».

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Розташований між Росією та Іраном і підтримуючи тісні зв’язки з сусідньою Грузією, азербайджанський уряд і підприємці значно інвестовано у створенні сучасної промисловості оливкової олії в останні роки.

"Від імені Міжнародної оливкової ради я радий вітати Азербайджан як нашого нового члена», – сказав Хайме Лілло, Виконавчий директор МОК.

"Азербайджан, який бере участь як країна-спостерігач у МОК з 2021 року, має багату історію та традиції, які, безсумнівно, сприятимуть місії МОК щодо сприяння зростанню та сталості вирощування оливок і торгівлі ними, захисту споживачів та розширення їхніх знань про оливкову олію. численні Користь для здоров'я," він додав.

Георгій Сванідзе, грузинський підприємець і колишній президент МОК, підтвердив, що це оголошення є великою новиною для азербайджанського сектору оливкової олії.

"Ми кілька років вели переговори з урядом Азербайджану, обмінювалися візитами в Іспанію та Грузію, оскільки виробництво оливок у країні показало чудові результати», – сказав він.

Сванідзе, чиї компанії та асоційовані фермери також інвестують значні кошти у створення нових оливкові гаї в Грузії, зазначив, що вступ Азербайджану до МОК сприятиме іноземній експертній підтримці та сертифікації якості виробництва оливкової олії.

"Наші азербайджанські друзі побачили, наскільки значущим є МОК та його експерти в наших проектах розширення оливкового виробництва в Грузії», — сказав він. ​"Завдяки цьому ми посадили тут 1.2 мільйона оливкових дерев».

"Завдяки підтримці МОК ми також інвестуємо в нові технології та обладнання та починаємо роботу над новими сучасними заводами для виробництва оливкової олії», – додав Сванідзе.

Оливкові дерева століттями ростуть в Азербайджані, особливо на Апшеронському півострові, де сприятливі кліматичні умови спонукали уряд підтримувати подальший розвиток.

У 1,000/2023 врожайному році Азербайджан виробив близько 24 тонн оливкової олії. (Фото: Гранд Агро)

Метою останніх зусиль є відновлення занедбаних земель, а також надання можливостей місцевим фермерам.

"У 2018 році наша компанія «Гранд Агро» придбала близько 200 га старих оливкових гаїв неподалік від Баку», — сказав Новрузов. ​"Вони були напівзруйновані, у дуже поганому стані та були залишені на вимирання. Це був залишок колись великого колгоспу».

Компанія працювала над відновленням старих фруктових садів і посадкою нових дерев.

"У перші роки ми багато дізналися про садівництво, в результаті чого близько 30 відсотків наших садів стали традиційними, з деревами, розташованими на відстані до п’яти метрів одне від одного», — сказав Новрузов. ​"Решта – інтенсивні та суперінтенсивні».

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"Завдяки сучасному зрошенню та внесенню добрив ми тепер можемо планувати збирати до семи-восьми тонн оливок з гектара», – додав він.

Компанія, найбільший виробник оливкової олії в країні, виробила 600 тонн оливкової олії в 2023 році, що становить понад 50 відсотків від загального виробництва в Азербайджані.

"Найближчим часом ставимо за мету виробити 1,000 тонн», — сказав Новрузов. ​"Попит є, оскільки ми експортуємо в Іспанію, Ізраїль, Росію, Об’єднані Арабські Емірати та Туреччину».

Це розширення врожаю оливок не обмежується Азербайджаном і Грузією. ​"Йде постійний процес по всьому регіону», – сказав Сванідзе. ​"Ми вели дискусії з офіційними особами в кількох країнах, і існує високий рівень зацікавленості в підтримці подальших інвестицій в оливкову олію».

"Грузія і Узбекистан вже є членами МОК. Слідом за Азербайджаном ми передбачаємо, що зацікавленість казахстанського уряду може призвести до розвитку тісніших зв’язків з Міжнародною оливковою радою», – додав він. ​"Заглядаючи в майбутнє, влада Туркменістану та фермери також виявляють інтерес».

Азербайджан є частиною когорти країн, де зміна клімату розширює можливості вирощування оливок. (Фото: Гранд Агро)

За словами Сванідзе, зацікавленість цих країн у розвитку оливкової промисловості збігається з гострою потребою світової оливкової промисловості адаптуватися до змін клімату.

В Січневе інтерв'ю з Olive Oil TimesЛілло сказав, що однією з місій МОК є розширення вирощування оливок у всьому світі, щоб пом’якшити вплив екстремальної спеки та посухи в Середземномор’ї на глобальні поставки оливкової олії.

"Незважаючи на те, що такі країни, як Грузія, Азербайджан, Узбекистан і Казахстан, мають холодніший клімат, ніж країни Середземномор’я, багато сортів оливок тут ростуть дуже добре», – сказав Сванідзе.

"Наявність нових країн-виробників є стратегічною місією в цьому сценарії [послідовних низьких врожаїв, спричинених високими температурами та посухою], що спричинило стрімке зростання цін на оливкову олію майже всюди», — додав він.

Новрузов зазначив, що ситуація в Азербайджані швидко змінюється. ​"Коли ми починали, в Азербайджані було близько 3,800 гектарів оливкових гаїв, більшість з яких були в поганому стані», — сказав він. ​"Зараз у нас понад 7,000 гектарів продуктивних оливкових садів».

За словами Сванідзе, розвиток сильної оливкової промисловості також може сприяти кращому взаєморозумінню між залученими країнами в регіоні, де конфлікти та напруженість часто перешкоджають місцевим зусиллям.

"Птахи розносять гілки оливкових дерев по всьому світу», – сказав Сванідзе, натякаючи на біблійного голуба і оливкову гілку, яку він приніс Ною в мирну жертву.

"Коли люди бачать оливкові дерева, які вони посадили, і розуміють, як довго вони можуть прожити, це змінює їхнє мислення», – додав він. ​"Це важлива мотивація для миру та стабільності в усьому світі».