Турецькі оливкові фермери борються, незважаючи на очікуваний рекордний урожай

Незважаючи на очікування рекордного врожаю, деякі фермери в Туреччині борються через низькі ціни на оливки, високі витрати на виробництво та невизначену державну політику.

У своїх початкових оцінках урожаю на 2024/25 рік, опублікованих у січні, Міжнародна рада з оливок прогнозувала, що Туреччина виробить 450,000 - метричних тонн, що перевищує попередній рекорд 421,000 2022 тонн у 23/- рр., але нижче показника Турецької ради з оливкової та оливкової олії (UZZK) попередній кошторис 475,000 тонн.

Надмірне підвищення заробітної плати істотно підвищило витрати на збирання врожаю... Якщо ціни на оливкову олію не перевищують 180 лір, виробники не можуть покрити свої основні витрати. - Саїм Демірбаш, президент Сільськогосподарської палати Фочи

Саїм Демірбаш, президент Сільськогосподарської палати Фочи, повідомив місцевим ЗМІ, що збір урожаю оливок майже завершено, але ціни на оливки не зросли порівняно з витратами.

"Олійні заводи закуповують оливки за ціною від 130 до 150 лір (3.40-3.95 євро) [за кілограм]», — сказав він, що нижче 295 лір (9 євро) у попередньому врожайному році.

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Дані з онлайн-ринку торгівлі оливковою олією Oleista показують ціни на вихідні ціни на lampante, virgin та оливкова олія першого віджиму піднявся на другому тижні лютого до 4.53, 5.15 і 6.20 євро за кілограм відповідно.

Проте фермери заявили, що це не компенсувало зростання цін на енергоносії, добрива та пестициди та зростання вартості робочої сили.

"Цього року виробники оливок зазнають значних труднощів», — підтвердив Демірбаш. ​"Витрати зросли на 50 відсотків між минулим і цим роком».

"Сільськогосподарська праця стає менш привабливою як професія через економічні умови», – додав він. ​"Надмірне підвищення заробітної плати значно підвищило вартість збирання врожаю».

Демірбаш підрахував, що збирання шести кілограмів оливок, необхідних для виробництва одного літра оливкової олії, обходиться фермерам, які вирощують оливки, близько 180 лір (4.75 євро).

"Якщо ціни на оливкову олію не перевищують 180 лір, виробники не можуть покрити свої основні витрати», – сказав він.

Виробники, розливники та експортери також обережно ставляться до того, як зміна урядової політики може вплинути на їх здатність доставляти свою продукцію за кордон.

An накладено заборону на експорт урядом у липні 2023 року, спрямований на стабілізацію внутрішніх цін і заохочення експорту окремо упакованої оливкової олії, призвів до значних запасів оливкової олії.

Хоча заборона була піднято в жовтні У 2024 році виробники стурбовані тим, що деяка оливкова олія першого віджиму може знизитися до нижчого класу якості і, отже, буде менш цінною на експортному ринку.

Інші стурбовані тим, що урядова політика швидко зміниться, що зробить довгострокове планування більш складним. З 2021 року уряд тричі забороняв експорт оливкової олії наливом, причому заборона тривала від шести до 14 місяців.

Халіт Ушак, фермер, який займається виробництвом оливок протягом 30 років, розповів місцевим ЗМІ, що поєднання нижчих цін на оливки з вищими витратами на робочу силу та виробничими затратами зробило бізнес нежиттєздатним.

"Зібрані оливки навіть не покривають вартість [заробітної плати] працівника», — сказав він. ​"Держава повинна якомога швидше втрутитися в цю ситуацію і підтримати виробників».

Омер Улас Кірім, президент Турецької палати харчових інженерів в Ізмірі, закликав уряд розглядати виробництво та експорт оливкової олії як стратегічні галузі для країни та надати необхідну підтримку, щоб допомогти їм досягти успіху.

"Підтримка виробників і зосередження зусиль на брендингу під час цього процесу мають вирішальне значення для майбутнього сектора», – сказав він. ​"Ця криза може стати можливістю зміцнити сектор оливкової олії. Однак для цього голоси виробників повинні бути почуті сильніше, а також повинні бути розроблені стійкі стратегії в довгостроковій перспективі».