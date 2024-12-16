З оливковим сектором Туреччини очікується встановлення a новий виробничий рекорд Цього року офіційні особи підвищили планку експорту оливкової олії та столових оливок з країни, прагнучи досягти рекордної вартості в 1 мільярд доларів (950 мільйонів євро) у 2024/25 врожайному році.

"Ми очікуємо досягнення історичного рівня у виробництві оливок і оливкової олії в сезоні 2024/25, плануючи врожайність 475,000 750,000 метричних тонн оливкової олії і - - тонн столових оливок», – Емре Уйгун, голова Асоціації експортерів оливок і оливкової олії Егейського моря. (ЕЗЗІБ), розпов Olive Oil Times.

Протягом наступних п’яти років ми прагнемо збільшити наш експорт до 1.5 мільярда доларів. - Емре Уйгун, голова EZZIB

"Я вважаю, що ці рівні виробництва становлять амбітні експортні цілі для турецького оливкового сектору», — додав він. ​"З нашою ціллю експортувати 200,000 100,000 тонн оливкової олії та 1 - тонн столових оливок ми прагнемо отримати загалом - мільярд доларів зовнішнього доходу».

Іспанія, Італія та Сполучені Штати є основними напрямками турецької оливкової олії, тоді як столові оливки з країни переважно експортуються до Німеччини, США, Румунії та Іраку.

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Уйгун сказав, що EZZIB також вивчає можливість безмитного доступу турецької оливкової олії та столових оливок до ключових торговельних партнерів, таких як Європейський Союз і Великобританія.

"Крім того, ми плануємо галузеві торговельні делегації до Сполучених Штатів та інших країн, а також рекламні заходи на міжнародних виставках, щоб підтримати зростання нашого експорту», ​​— сказав він. ​"Протягом наступних п’яти років ми прагнемо збільшити наш експорт до 1.5 мільярда доларів (1.43 євро)».

Що стосується оливкової олії, турецький експорт за останні два роки переживав злети і падіння обсягів і доходів.

У 2022/23 році країна експортувала близько 146,000 709,000 тонн оливкової олії на суму приблизно 673,000 - доларів (- - євро).

Однак у 2023/24 році турецький експорт оливкової олії впав на 52 відсотки за кількістю до 71,000 29 тонн і на 506,000 відсотків за вартістю до 481,000 - доларів США (- - євро). внаслідок падіння у виробництві оливкової олії в країні того року та накладена заборона на експорт турецької оливкової олії.

За даними EZZIB, турецькі виробники та експортери оливкової олії зазнали збитків у розмірі 202.5 ​​мільйона доларів (192.7 євро) через заборону на експорт, яка набула чинності 1 серпня 2023 року та тривала протягом 13 місяців поспіль.

Проте цього врожайного року виробники країни оптимістично налаштовані щодо нарощування експорту на міжнародні ринки.

"Рекордні обсяги виробництва в поєднанні з нещодавнім скасуванням заборони на експорт можуть створити сприятливі умови для турецької оливкової олії на світовому ринку», – сказав Нілюфер Корай, директор з продажів компанії Гайя Оліва з північного Егейського регіону Туреччини.

"Ми очікуємо збільшення експорту для Gaia Oliva та Туреччини в цілому цього року», – додав він. ​"Ми зосереджуємось на розширенні на нових ринках, одночасно посилюючи свою присутність на існуючих».

"Це критичний момент для Туреччини, щоб підвищити свою репутацію як світового лідера з виробництва оливкової олії», – зазначив Корай.

Однак сектор оливкової олії в країні стикається з наслідками експортних обмежень на турецьку оливкову олію: уряд тричі забороняв експорт маслинової олії за останні чотири роки, щоб стабілізувати внутрішній ринок.

Ці заборони на експорт неминуче призвели до звуження міжнародних ринків для турецьких виробників та експортерів.

"Експортери намагаються відновити збитки, заподіяні заборонами на експорт, запроваджені в минулому, і знову збільшити експорт», – написав сайт сільськогосподарських новин Тарім Гюндем.

"З поверненням до нормальне виробництво в Іспанії існує занепокоєння щодо неможливості конкурувати через зниження цін і, що найважливіше, через пригнічений обмінний курс», – додали в ньому.

"З іншого боку, існує занепокоєння ​"Кому ми продамо стільки нафти?», – підсумував Тарім Гюндем. ​"Заборону зняли, але було надто пізно».