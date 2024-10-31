Туреччина скасовує заборону на експорт оливкової олії

Турецькі виробники оливкової олії готуються збільшити експорт до США, Японії та Австралії після повного зняття обмежень на експорт оливкової олії.

Вони прагнуть конкурувати з європейськими виробниками за якістю та ціною, одночасно досягаючи значних успіхів на інших ключових ринках, включаючи Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Китай та Японію, де попит зростає.

До 2025 року Туреччина планує розширити свою присутність у цих регіонах за допомогою цільового маркетингу та торгового партнерства.

Туреччина продовжуватиме використовувати свою цінову конкурентоспроможність для подальшого розширення своїх експортних можливостей (дозволяючи) турецьким виробникам успішно виходити на ринки, чутливі до цін. - Шон Закот, генеральний директор, Boss Global Strategy

Заборона була знята через 13 місяців після уряду Туреччини оливкової олії в суспензії експорт для стабілізації внутрішніх цін і заохочення експорту індивідуально упакованої оливкової олії, яка має вищі ціни, ніж маслена оливкова олія.

"Обмеження експорту оливкової олії в Туреччині було зроблено, щоб запобігти зростанню цін на внутрішньому ринку», — сказав Мустафа Тан, президент Національної ради з оливкової та оливкової олії. ​"Однак, оскільки ціни на внутрішньому ринку співвідносяться зі світовими, цей ефект був незначним».

У червні після інтенсивного лобіювання з боку виробників та експортерів, уряд пом'якшив заборону, що дозволяє експортувати 50,000 - метричних тонн до листопада.

Див також: Пропозиції Трампа щодо тарифів вразять споживачів оливкової олії в США

"Сектор постійно просив скасувати експортні обмеження», — сказав Тан. ​"Тому наш сектор задоволений прийнятим рішенням. Зі скасуванням експортних обмежень на оливкову олію представники галузі почали бачити шлях вперед. Зняття експортних обмежень на оливкову олію підніме сектор вище».

Турецькі виробники оливкової олії стикаються з протилежною проблемою: надмірні запаси після кількох років високого врожаю та деякі труднощі з експортом оливкової олії в індивідуальній упаковці.

"Експорт оливкової олії з Туреччини здебільшого обмежується оптовими продажами», – сказав Серкан Яссер, спеціаліст з експорту. ​"До заборони існувала стурбованість щодо потенційного дефіциту пропозиції на внутрішньому ринку. Однак нашою поточною проблемою є накопичення надмірних запасів оливкової олії».

За словами Мехмета Емре Уйгуна, голови Егейської асоціації експортерів оливок і оливкової олії (EZZIB), Туреччина мала близько 150,000 - тонн запасів оливкової олії до початку врожайного року.

Спостерігачі очікують, що Туреччина виробить близько 350,000 2024 тонн оливкової олії в 25/120,000 врожайному році. Зважаючи на внутрішнє споживання близько - - тонн на рік, Емре Уйгун та інші турецькі виробники та офіційні особи стурбовані тим, що оливкова олія матиме занадто багато, яку не експортуватимуть, поки вона не втратить якість.

Деякі експерти з ланцюга поставок очікують, що турецькі виробники зможуть негайно заповнити порожнечу залишилося через два роки врожаю нижче середнього в більшій частині Середземномор’я. Іспанія та Італія практично не матимуть запасів оливкової олії до піку врожаю в листопаді та грудні.

"Поки Європа бореться з проблемами виробництва, Туреччина стала грізним конкурентом», — сказав Шон Закот, президент і виконавчий директор консультативної служби ланцюгів поставок Boss Global Strategy.

Сприятливий клімат країни, конкурентоспроможні ціни та стратегічні ініціативи допомогли їй завоювати частку ринку.

"Іспанія зараз стикається з проблемами виробництва, пов’язаними з посухою та зміною клімату, що призводить до значних прогалин у постачанні на світовому ринку оливкової олії», – сказав Закот.

"У відповідь Туреччина успішно збільшила свої виробничі потужності та пропонує оливкову олію за конкурентними цінами», – додав він. ​"Це призвело до підвищеного попиту на турецьку оливкову олію на ключових ринках, зокрема в Європейському Союзі, де Іспанія історично займала домінуюче становище».

реклама

реклама

За словами Закота, нещодавнє знецінення турецької ліри робить експорт набагато більш конкурентоспроможним, ніж експорт європейських конкурентів.

"Ця цінова перевага в поєднанні з високоякісна турецька оливкова олія, дозволив Туреччині залучити нових покупців і розширити свою частку ринку», — сказав він. ​"Прогнози показують, що до 2025 року Туреччина продовжуватиме використовувати свою цінову конкурентоспроможність для подальшого розширення своїх експортних можливостей».

"Ця ситуація дозволила турецьким виробникам успішно вийти на чутливі до цін ринки Азії, Африки та Латинської Америки», – додав він.

Значні державні інвестиції, запровадження нових агрономічних методів і будівництво сучасних млинів покращили якість турецької оливкової олії, що дозволило виробникам перейти від зосередження на розливі до експорту в індивідуальних упаковках.

"Особлива увага приділяється органічній оливковій олії екологічно чистого виробництва, що відповідає вимогам глобальні споживчі тенденції", - сказав Закот. ​"Традиційно Туреччина визнана експортером маслинової олії; проте спостерігається помітний зсув у бік створення міцних вітчизняних брендів. Компанії все більше інвестують у брендинг, упаковку та маркетингові стратегії, щоб позиціонувати турецьку оливкову олію як продукт преміум-класу».

Однак багато виробників у країні залишаються залежними від масового експорту до найбільших розливних підприємств світу. Дійсно, дехто сприйняв заклики до скасування заборони на експорт як мовчазне визнання того, що експорт в окремі пляшки не працює так добре, як сподівався уряд.

Тим не менш, оскільки кількість і якість виробництва оливкової олії продовжує зростати, турецькі чиновники та виробники очікують зростання ролі країни на світовому ринку оливкової олії.

"Експорт оливкової олії з Туреччини значно збільшився більш ніж на 80 відсотків протягом урожайного 2022/23 року, ефективно усуваючи дефіцит поставок, спричинений дефіцитом європейського виробництва», — сказав Закот.

"«Створення нових оливкових гаїв у поєднанні з інвестиціями в сучасні переробні потужності сприяють подальшому збільшенню виробничих потужностей Туреччини», — додав він. ​"До 2025 року Туреччина прагне досягти щорічного експорту оливкової олії понад 130,000 - тонн».

Він зазначив, що експорт до Сполучених Штатів і Канади є головною проблемою для багатьох виробників, де готовність платити вище, ніж в інших частинах світу, а попит неухильно зростає.

"Турецькі виробники поступово спрямовують свої зусилля на ринок Північної Америки, використовуючи платформи електронної комерції та прямі канали продажів споживачам», — сказав Закот. ​"Очікується, що до 2025 року Туреччина збільшить свій експорт до Північної Америки, зробивши акцент на продуктах преміум-класу та органічній оливковій олії».

Однак ЄС залишається ключовим ринком для турецької оливкової олії, що становить значну частку її експорту.

"У світлі виробничих проблем, з якими зіткнулася Іспанія, турецька оливкова олія зайняла більш помітну присутність у Європі, особливо в таких країнах, як Італія, Німеччина та Франція», — сказав Закот. ​"До 2025 року Туреччина має намір зміцнити свої позиції в ЄС, позиціонуючи свою оливкову олію як високоякісну та економічно ефективну альтернативу».

"Використовуючи дефіцит пропозиції на традиційних ринках, використовуючи стратегії конкурентоспроможного ціноутворення та продаючи свою оливкову олію як продукт преміум-класу, Туреччина готова зміцнити свій статус як видатного учасника світової індустрії оливкової олії», – підсумував він.