Оскільки представники сектору оливкової олії в Туреччині очікують ще один великий урожай у 2024/25 врожайному році, вони продовжують закликати уряд скасувати заборона масового експорту.

Після інтенсивного лобіювання з боку сектору оливкової олії уряд частково скасував заборону, дозволивши виробникам експортувати 50,000 1 тонн оливкової олії наливом до 2024 листопада - року.

Очікування нового врожаю та запаси показують нам, що ми маємо приблизно вдвічі більше оливкової олії, ніж нам потрібно на внутрішньому ринку. З цієї причини ми вважаємо, що масовий експорт оливкової олії має бути лібералізований. - Алі Копуз, голова Стамбульської товарної біржі

За даними Егейської асоціації експортерів оливок і оливкової олії (EZZIB), Туреччина має 200,000 300 тонн запасів оливкової олії. Голова EZZIB Мехмет Емре Уйгун привітав це рішення, яке, за його оцінками, принесе продюсерам 279 мільйонів доларів (- мільйонів євро).

Хоча виробники, експортери та їхні прихильники привітали цю заяву, вони сказали, що вона зайшла недостатньо далеко.

Уйгун сказав, що обмеження масового експорту, вперше накладено у серпні 2023 року не приніс споживачам користі через зниження цін, що було метою влади.

Натомість Уйгун сказав, що інфляція майже подвоїла ціни на оливкову олію протягом десяти місяців після оголошення заборони на масовий експорт. Він попередив, що продовження заборони завдасть шкоди фермерам, мельникам і експортерам.

Мехмет Емре Уйгун (Фото: EIB)

"Хоча наш експорт становив 150,000 2022 тонн у 23/70 врожайному році, він скоротився приблизно на 2023 відсотків за семимісячний період у 24/-», — сказав він місцевим ЗМІ. ​"Від судової заборони постраждали не лише експортери. Виробник втратив дохід, оскільки не міг продати свою продукцію на експорт».

"Перш за все, Туреччина та турецькі експортери оливкової олії втратили свою добру репутацію на експортних ринках», – додав він.

Заборона в серпні 2023 року стала третьою забороною на масовий експорт за стільки ж років, а попередні заборони діяли в березня 2021 та квітень 2022. Проте нинішня заборона діє довше, ніж попередні.

Алі Копуз, голова Стамбульської товарної біржі, сказав, що Туреччина має вдвічі більше оливкової олії, необхідної для забезпечення внутрішнього ринку, і закликав уряд скасувати заборону.

"Експорт оливкової олії наливом було заборонено, враховуючи врожайність і стан запасів», — сказав він місцевим ЗМІ. ​"Таким чином вдалося успішно врегулювати внутрішній ринок, і наш експорт [в індивідуальній упаковці] оливкової олії подвоївся порівняно з попереднім сезоном».

"Проте очікування нового врожаю та запаси показують нам, що ми маємо приблизно вдвічі більше оливкової олії, ніж нам потрібно на внутрішньому ринку», — додав Копуз. ​"З цієї причини ми вважаємо, що масовий експорт оливкової олії має бути лібералізований».

EZZIB очікує, що виробництво досягне 400,000 2024 тонн у 25/- роках, що трохи нижче рівня рекордно висока врожайність зареєстровано в 2022/23 врожайному році, але значно вище попередній урожай.

У поєднанні з наявними запасами оливкової олії та виробництвом в Афріні, регіоні на півночі Сирії, окупованому Туреччиною, Уйгун оцінює, що країна може мати 650,000 - тонн оливкової олії до кінця збору врожаю.

"Ми бажаємо сезону, коли не буде квот, і наші експортери зможуть експортувати на світові ринки за ринковими тарифами», — сказав Уйгун. ​"Якщо заборони залишити позаду, ми віримо, що досягнемо експортної цілі в 1 мільярд доларів (932 мільйони євро) вперше в нашій історії в 2024/25 врожайному році».