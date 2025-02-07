Tunisian Export Group готує рекламний бліц

Щоб підвищити популярність і збільшити продажі своєї оливкової олії першого віджимання, Туніський центр сприяння експорту (CEPEX) розпочав амбітну кампанію, що включає 20 глобальних рекламних заходів.

Офіційні особи заявили, що метою заходів є представити туніську оливкову олію на нові ринки та зміцнити свою присутність на традиційних, таких як Італія, Іспанії та США. Туніські чиновники особливо зацікавлені в ринках, що розвиваються, таких як Китай, Катар, Саудівська Аравія та Нігерія.

Порятунок Тунісу від оливкової олії полягає в дуже сприятливих перспективах споживання оливкової олії, яке може досягти… 30 мільярдів євро до 2030 року. - Салем Фураті, віце-президент Асоціації міжнародних досліджень

Також вони сподіваються на зміцнення відносин на існуючих ринках, в т.ч South Korea і Сполучене Королівство, яке знижені тарифи на імпорт туніської оливкової олії в 2021 році.

Мурад Бен Хассін, виконавчий директор CEPEX, сказав на прес-конференції в Тунісі, що заходи включатимуть дні дегустації та кулінарні демонстрації.

Центр уже організував дегустацію та показ рекламного фільму під час заходу в столиці Кенії Найробі 30 січняth, що об’єднує туніських експортерів, кенійських імпортерів і роздрібних торговців.

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На початку лютого також відбулася бізнес-ділова зустріч із конголезькою делегацією в Тунісі, де були присутні виробники та експортери оливкової олії.

CEPEX відвідає Португалію на Лісабонському продовольчому ярмарку в березні, а потім Comsoprof у Болоньї, Італія, у березні.

У травні CEPEX також організує делегацію для участі в Olive Japan у Токіо, орієнтованому на бізнес і споживачів.

Наступного місяця центр привезе делегацію для участі в Food & Beverage West Africa у Лагосі, Нігерія. Протягом року заплановано й інші заходи.

Стратегія просування CEPEX з’явилася після того, як туніські експортери отримали чудовий прибуток протягом урожайного 2023/24 року.

Про це свідчать дані Національної обсерваторії сільського господарства (Онагрі). виручка від експорту за останні десять місяців сезону 2023/24 зріс до 1.5 мільярда доларів (1.44 євро), що на 62 відсотки більше, ніж за той самий період попереднього сезону.

Onagri пояснив збільшення доходу невеликим зростанням обсягів експорту та значним зростанням ціни на оливкову олію за походженням.

Тоді як ціни значно впали з кінця року 2023/24 врожайний рік у вересні обсяги експорту, ймовірно, знову зростуть у 2024/25. Міністерство сільського господарства Тунісу оцінило виробництво в 340,000 - метричних тонн у поточній кампанії.

"Порятунок Тунісу від оливкової олії полягає в дуже сприятливих перспективах споживання оливкової олії, яке може досягти, за деякими оцінками експортного ринку, 30 мільярдів євро до 2030 року», – написав у Kapitalis Салем Фураті, віце-президент Туніської асоціації міжнародних досліджень.

Фураті, який родом із регіону Сфакс, просоченого оливковою олією, підкреслив, як постійні зусилля з просування туніської оливкової олії призвели до того, що оливкова олія в індивідуальній упаковці зросла до 15 відсотків від загального експорту з п’яти відсотків у 2022/23 врожайному році.

Зі свого боку, Бен Хассін оптимістично налаштований, що кампанія CEPEX перемістить циферблат для туніського експорту, і вважає, що це допоможе створити більше робочих місць у секторі оливкової олії.

"Ми віримо, що наша комплексна програма просування значно підвищить впізнаваність туніської оливкової олії на світовій арені», – сказав Бен Хасін. ​"Наша мета — збільшити експорт і підкреслити багату спадщину та високу якість нашої продукції».