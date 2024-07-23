Виклики та можливості, з якими стикається сектор оливкової олії Марокко

Оскільки виробництво оливкової олії було визначено як стратегічний сектор економічного розвитку в Марокко більше десяти років тому, місцеві та міжнародні чиновники працювали над тим, щоб зробити фермерів, які вирощують оливкову олію, більш прибутковими та стійкими до зміни клімату.

Незважаючи на те, що ці зусилля допомогли стабільному зростанню виробництва оливкової олії з середнього рівня 41,800 1990 тонн на рік з 91/1994 по 95/141,600 роки врожаю до середнього - - тонн на рік за останні п’ять років урожаю, внутрішній ринок продовжує стикатися з значні виклики.

Ціна на оливкову олію в Марокко зросла так само, як і в інших великих країнах-виробниках... незважаючи на ​ " контрольований експорт», що має ізолювати внутрішній ринок і зробити його менш сприйнятливим до зовнішнього впливу. - Ліза Паглієтті, економіст ФАО

"Щоб ефективно впоратися з прогнозованими змінами клімату та їх впливом на доступність води, зацікавлені сторони та особи, які приймають рішення, у Марокко повинні своєчасно спланувати стратегії адаптації як на короткостроковий, так і на довгостроковий період для більш теплого та посушливого майбутнього», – сказала Ліза Пальєтті, економіст. в Продовольчій і сільськогосподарській організації ООН (FAO).

"Ці стратегії допоможуть країні спільно зміцнити високий рівень конкурентної переваги для сектору оливкової олії, здатний вистояти з часом», – додала вона.

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Посадовці з ФАО приєдналися до своїх колег з Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), місцевих чиновників та зацікавлених сторін на 16th видання Міжнародної сільськогосподарської виставки Марокко в Мекнесі, щоб обговорити, як реформувати сектор і створити стійкість до зміни клімату.

Одним із ключових висновків була важливість інвестування в нові технології та методи для покращення управління водними ресурсами в регіоні.

"Важливо визначити пріоритетність інвестицій і підтримувати зацікавлених сторін за допомогою інноваційних технологій і методів для покращення управління водними ресурсами, що робить важливу кожну краплю», – сказала на заході Іріде Чеккаччі, голова агробізнесу ЄБРР.

"Ми бачимо, що в країнах південного та східного Середземномор’я, куди ЄБРР інвестує, оливкова олія є прикладом сектора, який може процвітати навіть за умов гострого дефіциту води», – додала вона, навівши як приклад Марокко.

За словами представників ЄБРР, Марокко відповідає за майже п'ять відсотків світового виробництва оливкової олії. У 2021 році на цей сектор припадало 13 відсотків усіх сільськогосподарських робочих днів і 19 відсотків потреб країни в продуктах харчування.

Офіційні особи на виставці також обговорили стратегії подолання ринкової конкуренції та відповідності стандартам якості в галузі виробництва оливкової олії. Вони зосередилися на впровадженні безпечності харчових продуктів та екологічної сертифікації, маркування та систем відстеження для побудови внутрішнього та міжнародного ринків.

Подія відбулася в дванадцяту річницю першого визначення ФАО та ЄБРР оливкової олії як стратегічного сектора для сприяння економічному розвитку Марокко.

Протягом останнього десятиліття дві міжнародні організації працювали з міністерством сільського господарства Марокко та Марокканської міжпрофесійною федерацією оливкової продукції для навчання техніків і агрономів, проведення навчання з дегустації оливкової олії та впровадження стійкі політики.

За даними ФАО, спільні дії політики та приватного сектору призвели до 40-відсоткового збільшення площі оливкових дерев у Марокко між 2009 та 2020 роками.

ФАО та ЄБРР також реалізували a програма підтримки створити динамічний і відкритий ринок, зосереджуючись на додаванні вартості по всьому ланцюжку створення вартості.

"Щоб досягти цього, були потрібні кращі законодавчі акти, розлив і правильне маркування оливкової олії, особливо для оптових продажів», – сказав Нуну Сантос, заступник директора FAO. Olive Oil Times. ​"Крім того, у партнерстві з ЄБРР було проведено навчання для вирішення проблеми браку потенціалу в управлінні фабрикою для виробництва оливкової олії та її обрізанні».

Програма працювала над створенням цінності знизу вгору, зосереджуючи зусилля на оливкова олія першого віджиму виробництво та заохочення виробників продавати індивідуально упаковані бренди замість продажу оптом європейським чи північноамериканським розливникам.

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"Було докладено зусиль для покращення управління імпортом та експортом через співпрацю з агентством з просування експорту», ​​— сказав Сантос. ​"Це включало ініціативи щодо покращення якості та відстеження, перехід від розливу оливкової олії до бутильованої, забезпечення безпеки харчових продуктів та залучати молодь у секторі».

Однак паралельні зусилля щодо сприяння внутрішньому споживанню перешкоджають високому рівню світові ціни на оливкову олію і місцева політика, запроваджена для обмеження їх впливу.

"Під час заходу ми коротко обговорили питання стрибків цін із зацікавленими сторонами», — сказав Пальєтті. ​"Ціни на оливкову олію на внутрішньому ринку Марокко дуже високі, оскільки ціна на оливки значно зросла з 4–5 дирхамів (0.37–0.47 євро) за кілограм оливок до 12–14 дирхамів (1.12–1.31 євро) за кілограм. кілограм».

"Крім того, запаси оливкової олії з попередніх років вичерпалися, а врожаї були дуже низькими другий рік поспіль», – додала вона. ​"Зростання цін на оливки пояснюється їх дефіцитом».

Незважаючи на реалізацію експортний контроль у жовтні Щоб знизити внутрішні ціни на оливкову олію, Пальєтті сказав, що ціни залишаються значно вищими за середні у другій за величиною країні-виробнику Північної Африки.

"Ціна на оливкову олію в Марокко зросла так само, як і в інших великих країнах-виробниках, причому оптові ціни на олію досягли 7.50 євро за кілограм цього року, незважаючи на ​"контрольований експорт», який, теоретично, мав би ізолювати внутрішній ринок і зробити його менш сприйнятливим до зовнішніх впливів», — сказав Пальєтті.

"В ЄС ціни різко зросли через згортання видобутку нафти, зокрема в Іспанії. Однак місцеві витрати на виробництво не можуть виправдати це зростання в Марокко», – додала вона. ​"У результаті внутрішнє споживання впало ще різкіше. Ця ситуація свідчить про те, що тут можуть бути спекуляції».

Уряд вимагав від постачальників оливкової олії отримати дозвіл на експорт, щоб захистити внутрішні ціни та стимулювати експорт у пляшках. Усі запити на експорт, подані цього року, були схвалені, але, за словами місцевих учасників, вплив цієї політики був обмеженим.

"Вплив також був незначним, тому що сектор пережив два роки сильної посухи. Масові продажі домінують на марокканському ринку», — сказав Пальєті. ​"Лише десять відсотків оливкової олії, що продається на місцевому ринку, розфасовано. Це дуже, дуже мало».

"Тому, навіть якщо один або кілька покупців імпортуватимуть оливкову олію, вони не зможуть вплинути на ціну місцевого ринку, яка визначається масовою олією», – додала вона. ​"Це дуже складне рівняння, але це марокканська реальність».

"Ця ситуація робить урядові стратегії досить крихкими, і їх дуже важко ефективно реалізувати», – підсумував Пальєті. ​"Ще більше ускладнює ситуацію те, що прогноз на наступну кампанію невтішний, з дуже низьким виробництвом. Таким чином, ціни залишаться дуже високими, що відштовхне більше споживачів».