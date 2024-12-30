Ірак оголосив про плани знову приєднатися до Olive Council

Прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа' Аль-Судані оголосив про намір своєї країни знову приєднатися до Міжнародної оливкової ради (МОК).

Про це Аль-Судані заявив під час зустрічі з Виконавчий директор МОК Хайме Ліліо в Мадриді, щоб обговорити кроки, вжиті урядом Іраку щодо повернення до міжурядової організації.

"Якщо Ірак бажає стати членом МОК, йому потрібно буде подати офіційну заявку в організацію», – сказав представник МОК. Olive Oil Times. ​"З цього моменту розпочнеться процес, у якому Рада членів вирішуватиме квоту, яка буде призначена Іраку».

Квота визначає розмір фінансового внеску Іраку в МОК і його права голосу. Квота розраховується на основі діяльності оливкового сектора країни.

Після подання заявки парламент Іраку має ратифікувати документ 2015 року Міжнародна угода про оливкову олію та столові оливки. Аль-Судані сказав, що цей процес уже триває.

"Як тільки ці кроки будуть виконані, Ірак офіційно стане членом МОК з правами та обов’язками», – сказав представник МОК. ​"Громадяни Іраку виграли б від діяльності МОК, зокрема у сфері технічної співпраці».

"Країна також повинна буде поважати та запроваджувати торгові стандарти МОК, які захищають споживачів шляхом забезпечення застосування стандартів якості для оливкової олії та столових оливок», – додав чиновник.

Ірак спочатку приєднався до МОК у 2008 році, але через кілька років вийшов із нього через економічні та адміністративні труднощі.

У МОК заявили, що рішення Іраку знову приєднатися є вирішальним кроком до реінтеграції країни в організацію та її зобов'язань відродити свій оливковий сектор.

За даними МОК, виробництво оливкової олії в Іраку незначне, але країна виробляє близько 10,000 - метричних тонн столових оливок щорічно.

За останнє десятиліття оливкова галузь зазнала низки невдач, зокрема оливкові гаї на північному заході країни постраждали від так званої Ісламської держави (ІДІЛ) під час її окупації з 2014 по 2017 рік.

"Фруктові сади, оливкові гаї та посіви пшениці та ячменю були знищені», – йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (Sipri) за 2022 рік. ​"Спільна оцінка Світового банку та уряду Іраку оцінила загальну вартість шкоди, завданої сільськогосподарському сектору Ніневії, приблизно в 1377 мільярдів динарів (95 мільйонів доларів США)».

"У Башиці, наприклад, ІДІЛ знищила оливкові гаї, що містять сотні тисяч оливкових дерев, деяким з них віком століття», – додається у звіті. ​"Від цього серйозно постраждала колись процвітаюча торгівля оливками в місті, яка спеціалізувалась на олії та милі».

Крім конфлікту, іракські оливкові фермери зіткнулися з різними проблемами, включаючи високі витрати на електроенергію та паливо.

"Електроенергія дуже дорога, і немає підтримки для фермерів, як субсидована електроенергія чи паливо», — сказав Sipr фермер, який вирощує оливки в Башіці.

Жорстка конкуренція з боку імпортних столових оливок також завдала шкоди місцевим виробникам, яким часто важко продавати їх за конкурентними цінами на внутрішньому ринку.

"Імпортні оливки значною мірою вплинули на наш ринок, і уряд взагалі нас не підтримує», — сказав курдському інформаційному агентству Rudaw Алі Джарджіс, ще один оливковий фермер у Башіці.

Незважаючи на труднощі, протягом кількох років докладалися зусилля, щоб відродити цей сектор.

У 2022 році Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) ідентифіковані оливки як стратегічна культура для схильних до посухи регіонів північного та північно-західного Іраку.

З цією метою Всесвітня продовольча програма ООН допомогла відкрити сучасний завод по виробництву оливкової олії в Башиці, а Програма розвитку ООН підтримує зусилля з посадки оливкових дерев у охайному Хадіті в центрально-західній частині країни.