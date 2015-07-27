Європа збільшує експортну квоту Тунісу

Річна квота на експорт оливкової олії з Тунісу до Європейського Союзу (ЄС) збільшена на 25,000 тис. тонн.

Рішення про збільшення річної квоти було оголошено на спільній прес-конференції Федеріки Могеріні, Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, та прем’єр-міністра Тунісу Хабіба Ессіда в Брюсселі 20 липня 2015 року за підсумками зустрічі Міністри закордонних справ ЄС.

Раніше експорт оливкової олії з Тунісу до ЄС підпадав під річну квоту в розмірі 56,700 81,700 тонн, а за новою квотою ця квота зросла до - - тонн на рік. Могеріні також оголосила, що Туніс більше не підпадатиме під дію щомісячних експортних квот, які були встановлені Європейською комісією. на початку цього року.

Понад 70 відсотків оливкової олії Тунісу експортується до ЄС, переважно до Італії та Іспанії, двох країн, які зазнали значних втрат своїх оливкових культур під час останнього врожаю. Тим часом Туніс отримав чудовий урожай і експортував рекордні 242,000 2014 тонн з листопада 2015 року до кінця червня 48184 року, що в сім разів більше, ніж у попередньому сезоні. /business/africa-middle-east/tunisian-olive-oil-exports-reach-record-high/-

Окрім того, що оливкова олія є основним сільськогосподарським експортом Тунісу до ЄС, це також важливий сільськогосподарський ресурс, який забезпечує пряму та непряму роботу понад мільйону тунісців.

На прес-конференції також було оголошено про пакет фінансової підтримки у розмірі 23 мільйони євро для реформи безпеки в Тунісі після смертоносних терактів у Сусі та рішення включити Туніс як першого арабського партнера в дослідницьку програму Horizon 2020.

