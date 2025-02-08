Високий урожай збільшує експорт туніської оливкової олії на тлі нестабільності ринку

На тлі значного відновлення врожаю чиновники Тунісу та виробники оливкової олії відчувають оптимізм, навіть коли сектор відчуває зростаючі проблеми.

За оцінками Міністерства сільського господарства, Туніс виробить 340,000 2024 метричних тонн у 25/- врожайному році, що є найбільшим урожаєм з початку рекордні 440,000 - тонн 2019/20 року випуску.

У результаті Національне управління оливкової олії Тунісу (ONH) очікує, що експорт зросте до 300,000 50 тонн, що на 2019 відсотків більше порівняно з попереднім урожайним роком і найвищим показником з 20/-.

Експортні ціни повинні бути трохи нижчими, ніж у Європі, щоб уникнути зриву ринку, який завдасть шкоди всім операторам. - Салем Фураті, віце-президент Асоціації міжнародних досліджень

Проте падіння ціни на оливкову олію походження означає, що вартість цього експорту навряд чи досягне рекордних 5.16 мільярдів динарів (1.56 мільярдів євро) у 2023/24.

ONH також підкреслив, що безпрецедентні 28,600 9,900 тонн експорту в минулому врожайному році були упакованою оливковою олією, що значно більше порівняно з 2022 23 тоннами в -/-.

"Наша країна доклала значних зусиль у пакуванні нашої оливкової олії, що дозволило їй збільшити експорт фасованої олії до 15 відсотків від загального експорту», ​​– написав у Kapitalis Салем Фураті, віце-президент Асоціації міжнародних досліджень у Тунісі.

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Він додав, що Туніс цілком готовий отримати вигоду від зростання традиційної та органічної оливкової олії. тенденції споживання.

Незважаючи на це, Фураті виступав за офіційне партнерство з Європейським Союзом, який імпортував 176,051 2022 тону туніської оливкової олії, в основному наливом, у 23/- роках, щоб заохотити експорт індивідуально упакованої туніської оливкової олії. оливкова олія першого віджиму.

Однак Фураті також визначив деякі проблеми, з якими стикається цей сектор. Нижчі ціни на оливкову олію першого віджиму на місці походження давно давали Тунісу конкурентну перевагу порівняно з його аналогами на північному узбережжі Середземного моря, але це починає змінюватися.

"Навіть незважаючи на те, що наші ціни на продукцію нижчі, ніж у деяких європейських країнах… вони зазнають повільного, але певного прогресу на користь фермерів, що сприятиме розвитку наших оливкових гаїв», – написав Фураті.

"Експортні ціни повинні бути трохи нижчими, ніж у Європі, щоб уникнути зриву ринку, який завдасть шкоди всім операторам», – додав він.

Щоб підтримувати стабільні ціни на належному рівні для фермерів і мельників, зберігаючи при цьому експорт конкурентоспроможним, Фураті виступав за гнучку структуру стабілізації ринку, щоб підтримувати виробників, коли ціни низькі, і запобігати підвищенню цін.

"Контроль над цінами є важливим для майбутнього туніської оливкової олії», – написав він. Стабілізаційна структура би ​"втручатися в збір за орієнтовною ціною, встановленою для кожної кампанії, для оливкової олії, яка не знайшла покупця на ринку, і це за умови зберігання та можливої ​​знижки».

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Фураті додав, що цей механізм підтримки вимагатиме мінімальної ціни для експорту extra virgin, незаймана і оливкова олія lampante для покращення прозорості та ​"уникайте сумнівних операцій».

Хамед Далі, виконавчий директор ONH, сказав, що організація може придбати та зберігати 80,000 - тонн оливкової олії, щоб гарантувати, що фермери отримають справедливу ціну.

У зв’язку з падінням цін на походження в Іспанії та Греції Далі додав, що ONH вже закуповує оливкову олію в ​"справедливі ринкові ціни», щоб опублікувати пізніше в цьому році, коли ціни, ймовірно, зростуть.

Однак Моез Бен Загдан, президент Туніського союзу сільського господарства та рибальства, попередив, що це рішення може бути грубим інструментом через різницю у витратах на виробництво в країні.

"Наразі ми не можемо встановити ціну на оливкову олію в Тунісі через специфіку кожного регіону виробництва та розподіл виробництва між різними сортами оливкового дерева», — сказав він Kapitalis.

Незважаючи на ринкові проблеми, Бен Загдан визнав, що ситуація виглядає добре для оливкових фермерів, вказавши, що нещодавні дощі покращили водні ресурси по всій країні як позитивний знак для 2025/26 врожайного року.