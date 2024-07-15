Оскільки вартість туніського експорту стрімко зростає, фасована оливкова олія бореться

За даними Національної обсерваторії сільського господарства (Онагрі), доходи Тунісу від експорту оливкової олії зросли майже на 90 відсотків за перші сім місяців урожайного 2023/24 року порівняно з тим же періодом 2022/23.

Найбільший виробник оливкової олії в Північній Африці експортував 3.936 мільярда туніських динарів (1.159 мільярда євро) з листопада 2024 року по травень 2024 року. Так само обсяги експорту зросли більш ніж на 12 відсотків до 148,700 - тонн.

Перехід до продажу олії в пляшках міг би збільшити додану вартість і надходження в іноземній валюті, позиціонуючи Туніс як провідний світовий ринок виробництва та експорту оливкової олії. - Донія Сфар, менеджер з експорту, Tesoro del Rio

За словами Донії Сфар, менеджера з експорту Тесоро-дель-Ріозначне збільшення доходів Тунісу від експорту нафти можна пояснити перевищенням попиту над пропозицією за останні два врожайні роки та різким зростанням світові ціни на оливкову олію. Однак ціни впали з рекордних максимумів середини січня.

"Істотне зростання продажів принесло державі значні прибутки, зокрема у валютному плані», – сказала вона. Olive Oil Times. ​"Вартість експорту оливкової олії переживає вражаюче зростання через зростання світового попиту».

Див також: Міністр сільського господарства Тунісу закликає сектор скористатися перевагами чудового врожаю

"Цей успіх спонукав владу до подальшого розвитку сектора та розширення сільськогосподарських угідь, призначених для виробництва оливкової олії», – додала вона.

Сфар також назвав зростаючу обізнаність про туніську оливкову олію як ще одну причину збільшення продажів із цієї північноафриканської країни. Туніські виробники нещодавно отримали 26 нагород на 2024 році NYIOOC World Olive Oil Competition. Компанія Сфара була серед переможців.

Дані Onagri показують, що Іспанія є провідним пунктом призначення туніської оливкової олії: 47.4 відсотка надходить до іспанських портів, за нею йдуть Італія (42.2 відсотка) і Сполучені Штати на третьому місці (33.8 відсотка).

Обсерваторія також повідомила, що продажі органічної оливкової олії склали 32,589 881 тонн на суму 259 мільйон туніських динарів (21.9 мільйонів євро), що становить 22.2 відсотка від загального обсягу та - відсотка від вартості.

Незважаючи на позитивне зростання експорту оливкової олії, сектор оливкової олії Тунісу стикається з обмеженнями, такими як низька додана вартість від масового експорту та високий рівень бюрократії для виробництва, пакування та експорту оливкової олії.

Дані Onagri показують, що експорт фасованої оливкової олії становив менше п’яти відсотків від загального експорту органічної оливкової олії, з Італією (51 відсоток), Іспанією (31 відсоток) і Францією (12 відсотків) як основними напрямками.

"Незважаючи на ці позитивні показники, наразі експортери стикаються з труднощами, зокрема у зв’язку з розширеними термінами та складними процедурами», – сказала вона. ​"У зв’язку з цим вони закликають владу активізувати зусилля для усунення цих перешкод».

"Крім того, експерти галузі рекомендують створити високоефективну систему виробництва та експорту з метою стати провідним світовим ринком оливкової олії та заробити на винятковій якості туніської оливкової олії», – додав Сфар.

Сфар вважає, що основною слабкістю ринків оливкової олії Тунісу є те, що більшість експорту оливкової олії здійснюється наливом, для змішування, розливу та реекспорту європейськими країнами, які отримують більшу частку прибутку.

Див також: Провідний туніський експортер оливкової олії повертається до додавання вартості

"Вісімдесят відсотків експорту відбувається масово, що призводить до різноманітних економічних і комерційних недоліків», – сказала вона. ​"Деякі туніські олії упаковуються та продаються під різними європейськими марками».

"Крім того, експорт оливкової олії оптом призводить до втрати доданої вартості та валютних надходжень», – додав Сфар.

Незважаючи на уряд зусилля по просуванню Індивідуально упакований експорт, Сфар сказав, що нинішня торгова парадигма завадила тунсійцям повною мірою скористатися перевагами вищих цін на оливкову олію, які пов’язані з розливом, маркуванням і маркетингом фірмової оливкової олії.

реклама

"Ці заходи не тільки створюють можливості для працевлаштування, але й підвищують цінність кінцевого продукту та зміцнюють репутацію Тунісу як видатного гравця на ринку виробництва та експорту оливкової олії», – сказала вона.

"Перехід до продажу олії в пляшках може збільшити додану вартість і доходи в іноземній валюті, позиціонуючи Туніс як провідний світовий ринок виробництва та експорту оливкової олії», – додав Сфар.

Хоча більшість продуктів продавалися оптом, на ринок вийшли нові компанії, які продають свою продукцію в пляшках.

"Проблема полягає в тому, що цим компаніям важко знайти упаковку, а навіть якщо й знайдуть, то це дорого”, – сказав Сфар. ​"У результаті їм може бути важко конкурувати, якщо вони не націлені на ринок високого класу».

Представники галузі очікують зростання витрат для виробників оливкової олії, ціни наразі коливаються від 2 до 5.7 туніських динарів (від 0.59 до 1.68 євро) за кілограм.

Оскільки Туніс продовжує орієнтуватися на виклики та можливості в галузі оливкової олії, Сфар дійшов висновку, що стратегічні інвестиції в упаковку, маркетинг і виробництво з доданою вартістю є важливими для сталого зростання та конкурентоспроможності на світовій арені.