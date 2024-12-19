Оливкові поліфеноли перспективні як кормовий інгредієнт для аквакультури

Італійські дослідники виявили, що додавання до корму морського ляща 0.08-відсоткового екстракту поліфенолу підвищило швидкість конверсії корму на 30 відсотків. Також було зазначено протизапальну та проімунну дію.

Команда поліфеноли під питанням, гідрокситирозоль і тирозол, були витягнуті з відходів переробки оливок, що робить дослідження ще одним прикладом можливостей для оливкової промисловості зробити внесок у циркулярну економіку та підвищити стійкість.

Команда вчитися, проведений дослідниками з Зоопрофілактичного експериментального інституту Умбрії та Марке та відділу ветеринарної медицини Університету Перуджі, був задуманий для оцінки потенціалу відходів оливкової промисловості як аквакультурних харчових добавок у контексті глобальних екологічних проблем та Європейська Зелена Угода.

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Експеримент проводився на 600 дорадах, випадково розподілених на дві дієтичні групи по 300 особин. Потім кожну групу розділили на три підгрупи по 100 риб, поміщених в окремі внутрішні резервуари.

Порівняно з контрольною групою риба, яку годували експериментальною дієтою, продемонструвала тенденцію до збільшення ваги на проміжній фазі (117 відсотків збільшення ваги порівняно з 82 відсотками), а більш високе збільшення ваги було зареєстровано в кінці експерименту (177 відсотків порівняно зі 125 відсотками).

Також було зафіксовано значне покращення коефіцієнта конверсії корму (1.85 порівняно з 1.45).

Ці результати свідчать про те, що харчові добавки з поліфенолами, отриманими з оливок, можуть посилити ріст, зберігаючи загальний стан здоров’я та фізичне самопочуття риб.

Крім того, генетичний аналіз показав, що риба, яку годували добавкою на основі поліфенолів, покращила експресію генів біомаркерів, пов’язаних з імунітетом і метаболізмом.

Дослідники особливо відзначили зниження експресії прозапального гена інтерлейкіну 12 бета та посилення експресії протизапального гена інтерлейкіну 10.

Ці результати узгоджуються з попередніми дослідженнями, які демонструють, що дієти на основі рослинних білків знижують експресію різних прозапальних маркерів та інших генів, пов’язаних з імунним захистом.

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Навпаки, дієти на основі тваринного білка, такі як рибне борошно, призводять до збільшення експресії генів, пов’язаних із медіаторами запалення, пов’язаними з регуляцією запалення та активацією природної імунної відповіді на інфекцію.

Автори відзначають, що в Європейському Союзі щорічно утворюється приблизно 88 мільйонів метричних тонн харчових відходів з оціночною вартістю 143 мільярди євро, причому більшість походить від харчової промисловості, а не від споживачів.

Ця категорія відходів відповідає за вісім-десять відсотків глобальних викидів і близько шести відсотків викидів парникових газів, забруднення та утворення відходів у ЄС.

Тому вони прагнули застосувати циклічну біоекономіку та концепції сталого землеробства до аквакультури.

Великі дослідження показали сприятливий вплив споживання риби завдяки її харчовому профілю, який містить високий вміст білка, поліненасичених жирних кислот, таких як омега‑3, і вітамінів, таких як B2 і B6. Риба є невід'ємною частиною Середземноморська дієта та інші дієти, пов'язані зі здоров'ям і довголіттям.

Аквакультура розглядається як стійкий спосіб виробництва риби. Його часто контрастують із традиційним рибальством і пов’язаним з ним впливом на навколишнє середовище, зокрема надмірним виловом, розривом харчової мережі та приловом – випадковим виловом нецільових видів, таких як дельфіни, морські черепахи та морські птахи.

Однак останні дослідження викликали занепокоєння щодо потенційно шкідливих практик у галузі.

Деякі з основних факторів, які згадуються, це склад, джерело та продуктивність кормів. Таким чином, покращення стійкості цього аспекту розглядається як ключ до підвищення стійкості галузі в цілому.