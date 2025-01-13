Виробництво оливкової олії приходить до французької столиці

Наприкінці минулого року група сусідів у південному паризькому передмісті Малакофф об’єдналася, щоб вперше виробити оливкову олію в столичному регіоні Іль-де-Франс.

Засновник Born to be Olive Вінсент Шевр’є розповів Radio France Internationale (RFI), що група зібрала 550 кілограмів оливок з дерев, розкиданих по всій околиці.

Шевр’є був натхненний об’єднати своїх сусідів після того, як зрозумів, що не може зібрати достатньо плодів, щоб виробляти оливкову олію зі свого єдиного оливкового дерева.

"У багатьох людей у ​​саду росте оливкове дерево. Щороку вони бачать оливки, які падають, і нічого не роблять, оскільки у нас немає млина і ми не можемо їх переробляти в Парижі», – сказав Шевр’є.

Обійшовши околиці, він виявив 120 оливкових дерев на двокілометровій території, що ростуть у приватних садах і місцевих парках.

Потім він створив a Facebook сторінку запросити власників оливкових дерев приєднатися до його ініціативи. Група запустила краудфандинг, щоб придбати обладнання для збирання врожаю та фрезерування, зокрема електричні граблі, сітки, подрібнювач оливок і прес.

Під час перших жнив мешканці спостерігали з цікавістю та хвилюванням.

"Вінсент подзвонив у наші двері після того, як помітив оливкове дерево в нашому саду», — розповіла RFI мешканка, названа Джеральдін, коли Шевр’є збирала її дерево за допомогою нещодавно придбаних електричних граблів. ​"Я починаю з нуля; Я нічого не знаю, але це дуже весело спробувати».

"Це перший раз, коли ми так організовані завдяки Вінсенту, і ми також вчимося доглядати за деревом», – додала вона. ​"Думка, що ти збираєшся робити таку оливкову олію, це трохи чарівно».

Після того, як усі оливки були зібрані, що зайняло близько місяця, група подрібнила та віджала плоди, використовуючи традиційне обладнання та методи.

Шевр’є заохочував мешканців, які збирали врожай рано, зберігати свої оливки в морозильній камері, поки вся околиця не буде готова до переробки.

Хоча кінцевий продукт може не кваліфікуватися як оливкова олія першого віджиму, сусіди наполягали, що це більше стосується досвіду, ніж результату.

"Люди з усіх куточків міста зібралися разом і вирішили створити цей колективний проект», — розповіла інша мешканка на ім’я Джоанна RFI. ​"Це створює зв’язки між людьми на місцевому рівні в інший спосіб… оскільки вони збираються разом, щоб споживати те, що зробили зі своїми сусідами».

Born to be Olive є частиною великого руху міського сільського господарства, спрямованого на зменшення викидів вуглецю, пов’язаних з виробництвом і транспортуванням харчових продуктів.

З 2016 року міське сільське господарство в Парижі набирає обертів завдяки таким ініціативам, як програма Parisculteurs, яка полегшує та прискорює впровадження сільськогосподарських проектів у місті та ширшому регіоні Іль-де-Франс.

Ідея полягає в тому, щоб використовувати дахи, стіни, парковки та відкриті простори для створення міських ферм і садів.

Програма Parisculteurs вже започаткувала понад 70 проектів, стільки ж перебуває на стадії розробки.

Зараз Париж може похвалитися майже 36 гектарами сільськогосподарських угідь у межах міста, що робить його лідером у міському сільському господарстві.

Програма також підтримує освітні та просвітницькі заходи та можливості навчання для початківців міських фермерів.

Південь Франції, особливо Прованс, безсумнівно, залишатиметься найбільш продуктивним оливковим регіоном країни, відповідаючи за більшу частину з 6,300 метричних тонн оливкової олії, які, як очікується, буде вироблено в 2024/25 врожайному році.

Однак Шевр’є не бачить причин, чому парижани не повинні продовжувати садити одне-два оливкових дерева та виготовляти оливкову олію.

"Ви можете ідеально посадити оливкові дерева, де б ви не були в Парижі, і мати дуже успішне виробництво оливок», – підсумував він.