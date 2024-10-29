Додаток використовує штучний інтелект для визначення найпопулярніших оливкових олій

Хоча багато споживачів цінують користь для здоров’я та чудовий смак високоякісних оливкових олій першого віджиму, їм часто важко ідентифікувати їх на полицях магазинів лише за упаковкою.

Команда Olive Oil Times World Ranking тепер має революційну нову функцію, наразі в бета-версії, яка використовує штучний інтелект для визначення оливкової олії з найвищим рейтингом за простим зображенням пляшки. Інноваційний інструмент спрямований на те, щоб дати споживачам і професіоналам галузі можливість швидко та легко відкривати найкращі оливкові олії у світі.

Споживачі отримують доступ до накопичених за десятиліття знань про тисячі брендів. - Curtis Cord, Olive Oil Times головний редактор

Додаток використовує величезну базу даних інформації, зібрану з NYIOOC World Olive Oil Competition, найбільший і найповажніший у світі конкурс якості оливкової олії. Програма на основі штучного інтелекту може точно ідентифікувати відзначені нагородами оливкові олії, аналізуючи тисячі зображень і точок даних.

Нова функція доступна на мобільних пристроях, відвідавши oliveoilranking.org або завантаження безкоштовний додаток. Торкніться значка камери та сфотографуйте упаковку оливкової олії, щоб побачити рейтинг якості бренду.

"За допомогою цього додатка споживачі отримують доступ до накопичених за десятиліття знань про тисячі брендів», – сказав він Curtis Cord, головний редактор журналу Olive Oil Times і президент World Olive Oil Competition. ​"Просто сфотографувавши пляшку, користувачі можуть миттєво отримати детальну інформацію про її якість, походження та профіль смаку».

Команда Olive Oil Times World Ranking, що оновлюється в режимі реального часу, містить перелік найбільш нагороджених виробників і брендів, а також докладні історичні дані про результати за півкулею, країною, сортом і органічною класифікацією. Портал доповнює World Olive Oil CompetitionАвтора Офіційний довідник, каталог найкращих оливкових олій першого віджиму, на який щорічно посилається більше мільйона користувачів.