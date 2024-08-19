Олімпійські ігри є провідною міжнародною мультиспортивною подією та найбільшим глобальним святом атлетизму та єдності.

У Стародавній Греції, де Олімпійські ігри почалися приблизно 2,800 років тому, вони були великою спортивною, культурною та політичною подією.

Згідно з грецькою міфологією, Олімпійські ігри нерозривно пов’язані з оливковим деревом, богинею мудрості Афіною. подарунок місту Афінам.

Витоки ігор можна простежити до святилища Олімпія на півдні півострова Пелопоннес, де в 776 році до нашої ери відбулися перші зареєстровані Олімпійські ігри.

Ігри були частиною релігійного свята на честь Зевса, батька грецьких богів і богинь. Для стародавніх греків тренування тіла та розуму було вирішальним аспектом виховання дитини.

"Ідеал героїзму був глибоко вкорінений у свідомості стародавніх греків», – розповіла Анна Густафссон, фінський археолог і письменниця з Афін. Olive Oil Times.

"На стародавніх Олімпійських іграх командних видів спорту не було», – додала вона. ​"Натомість конкуренти прагнули до особистої слави. Події перевіряли силу, витривалість, мужність і швидкість – саме ті якості, якими славиться героїчний солдат».

"Для хлопчиків із сімей вищого класу заняття спортом були життєво важливими для їхнього виховання та готували їх до боротьби», — сказав Густафссон.

Делегації та спортсмени з давньогрецьких міст-держав марширували днями, щоб з’явитися на іграх в Олімпії. Ігри проводяться кожні чотири роки, а чотирирічна періодичність дозволяє спортсменам готуватися до наступного видання.

Олімпійські ігри були настільки важливі для стародавніх греків, що вони використовували їх як свій календар. Наприклад, вони сказали б, ​"третій рік 21st Олімпіада», щоб вказати, що минуло три роки з часу проведення останньої Олімпіади.

Військові дії між грецькими містами-державами того часу також припинялися під час ігор, щоб спортсмени та глядачі могли брати участь, не відволікаючись.

"У той час у Греції не було центрального уряду», – сказав Густафссон. ​"Натомість країною керували незалежні міста-держави, які часто конфліктували між собою».

"Проте в культурному плані давньогрецький світ був єдиним», – додала вона. ​"Частково це сталося завдяки всегрецьким святам, які збирали греків разом у мирному святкуванні та нагадували їм про все, що у них було спільне, наприклад про релігію та ідеали».

На Олімпійських іграх не завжди була золота медаль. У Стародавній Греції типовим призом для переможців гри був вінок з переплетених оливкових гілок диких оливкових дерев, які росли в Олімпії.

"Є багато зображень цього на гончарних картинах того часу», – сказав Густафссон.

​"Переможці також могли отримати цінні призи, такі як амфора, наповнена оливковою олією, процесії на їхню честь, бронзові щити чи триноги».

У Стародавній Греції оливкове дерево вважалося священним і асоціювалося з миром і єдністю. Прохачі також тримали оливкові гілки в храмах або під час наближення до владних осіб, щоб вказати свій статус.

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Оливкова гілка, якою вшановували переможців стародавніх Олімпійських ігор, також вказувала на більш глибоке значення оливкового дерева в Стародавній Греції.

Особливо в Афінах оливки набули політичного значення, що підтверджується законами, прийнятими для захисту дерев. Той, хто знищив оливкове дерево, загрожував смертною карою. Власникам оливкового дерева не дозволялося зрізати більше двох футів (0.6 метра) з дерева протягом одного року; інакше їм загрожували б значні штрафи.

Історики визначили зв’язок між оливковим деревом і регіоном Аттики як початок контролю над простором групи людей — тодішніх правителів Афін.

Згодом простір (земля) замінив родовід і багатство як основне політичне джерело влади Афін.

Державний діяч Клісфен заснував конституційні рамки, які він представив афінянам у 6 стth сторіччя до н.е., що зрештою призвело до народження демократії, про міцний зв’язок у місті-державі Афіни між просторовим контролем і громадянством.

Давньогрецький глечик для вина з 6 стth століття до нашої ери із зображенням боксерського бою (Фото: Музей мистецтв Клівленда)

Оливкове дерево також було важливим джерелом їжі для стародавніх греків, які в основному харчувалися оливками, виноградом, з якого виготовляли вино, і деякими видами зерна, ячменю або пшениці.

Оливкова олія використовувалася для приготування їжі та служила багатьом релігійним і практичним цілям у давньогрецькому суспільстві.

"Неможливо переоцінити значення оливкової олії в Стародавній Греції», — сказав Густаффсон. ​"Я не думаю, що в нашому сучасному світі ми маємо будь-який матеріал, який є священним, практичним і важливим економічним товаром одночасно».

"Оливкова олія могла бути священним подарунком богам і використовуватися як лив’яна вода в таких святилищах, як Олімпія», – додала вона. ​"Перед спортивними тренуваннями атлети змащували своє тіло оливковою олією, щоб підготувати шкіру. Вони також очищалися після потовиділення, натираючи шкіру сумішшю оливкової олії та піску, а потім зскрібаючи бруд».

У той час середньорічне споживання оливкової олії жителем міста-держави становило 40-50 літрів: 15-20 літрів витрачалося на приготування їжі, ще 20 літрів на гігієну, два літри на церемонії, три літри на лампи. і 0.5 л для лікувальних потреб.

Густафссон зазначив, що оливкова олія, вино та кераміка були одними з найважливіших товарів для міжнародної торгівлі в стародавній Греції.

"Торгівля з сусідніми країнами була однією з причин процвітання процвітаючих цивілізацій у Греції в епоху бронзи», – сказала вона. ​"Отже, оливкова олія була одним із головних факторів життя в Греції».

Спадщина оливкового дерева в Олімпійських іграх збереглася тисячоліттями.

На Олімпіаді 2004 року в Афінах разом із медалями переможці були символічно прикрашені оливковим вінком, віддаючи данину давній традиції.

У 2021 році напередодні Олімпіади 2024 року в саду Олімпійського дому в Парижі посадили оливкове дерево, яке символізує мир і універсальність Ігор.

"Деякі олімпійські медалі, як-от медалі в Атланті в 1996 році, також містили оливкову гілку як універсальний символ духу Олімпіади», – сказав Густафссон.

"Коріння поєднання Олімпіади та миру – у стародавній Олімпіаді», – додала вона. ​"Пам’ятайте, що під час ігор давньогрецькі міста-держави дотримувалися місячного миру під час ігор, і всі жорстокості припинялися».

Від сотень олімпійських спортсменів із охоплених війною країн, які зібралися разом під час Олімпіади в Парижі 2024 року, закликаючи до миру, до спортсменів, таких як альпініст Джиммі Чін і всесвітньо відомий тенісист Рафаель Надаль, які високо оцінили важливість оливкової олії в своєму раціоні, Універсальність оливкового дерева як вічного символу миру та основи здорового харчування все ще присутня в сучасних Олімпійських іграх і спорті.